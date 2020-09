Jane Fraser lesz a Citigroup következő elnök-vezérigazgatója, egyben az első csúcsvezető, aki nőként egy amerikai bankóriás élére kerül. Fraser, aki jelenleg a társaság lakossági üzletágát vezeti, 2021 februárjában foglalhatja el Michael Corbat helyét a székben, Corbat a bankban eltöltött 37 év után vonul nyugdíjba. Nyilatkozata szerint

büszke rá, hogy Fraser lesz az utóda, az ő vezetői képességeivel, tapasztalatával és értékrendjével biztos kiváló kezekbe kerül a vállalat.

Fraser egy rendkívül bizonytalan időszakban veszi át az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankját, akkor, amikor még a piac legnagyobb szereplői is erős profit-visszaesésről számoltak be a koronavírus-járvány pénzügyi szektort is sújtó hatásainak eredményeként.