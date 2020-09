Hogyan lett két hét alatt Magyarország mennyből pokol?

Nyáron Magyarország volt az egyik legkevésbé fertőzött ország Európában.

Az új esetek száma két hét alatt hússzorosára emelkedett.

Mára lakosságarányosan rosszabb a helyzet, mint Olaszországban.

Július–augusztusban több gócot is azonosított az Operatív Törzs, de eddig az nem derült ki, hogy hogyan robban be a vírus.

Néhány héttel ezelőtt még hazánkat irigyelte egész Európa – és most kivételesen tényleg. Amellett, hogy a tavaszi járványt megdöbbentően kevés fertőzöttel úszta meg az ország, egész nyáron alig-alig diagnosztizáltak új koronavírusost a klinikák. Az egyetemek által végzett H-UNCOVER kutatás alapján kijelenthető, hogy Magyarországot tavasszal a járvány szele sem érte el. Szeptember 7-én még arról posztolhatott Orbán Viktor, hogy Magyarország védekezett Európában a legjobban – ez azonban egy nagyon rosszul időzített poszt volt, amikor megszületett, már hetente többször dőltek meg a napi fertőzésrekordok.

A korábbi impozáns adat ugyanis augusztus végén átfordult egy riasztó trendre, és

bő két hét alatt sikerült az egyik legtisztább országból a legrosszabb adatokat produkáló országgá válni. Ilyen ütemben egyetlen európai államban sem terjed a vírus.

De hogyan lehetséges ez? Merkely Béla, a SOTE rektora szerint a vírust külföldről, főként a népszerű nyaralóhelyekről, így Horvátországból hurcolták be, majd szétspriccelt hazai bulikban (például a Fidesz-közeli Alapjogokért Központ egy augusztus végi bulija után több kormánypárti politikus is karanténba került, illetve megfertőződött), a Balaton-parton. Mi történt ezekben az országokban, mit és mikor lépett a magyar kormány? Íme a kronológia.

Június 12.

Magyarországon még érvényben van a veszélyhelyzet. A magyar utazóknak azonban már nem kell karanténba vonulniuk, ha Horvátországba mennek, kinyitnak a határok, esély kínálkozik a tengerparti nyaralásra. Horvátországban napi egy-két új esetet találnak, Magyarországon tíz alatti a napi esetszám.

Június 15–16.

Megszűnik Magyarországon a veszélyhelyzet, mindenhova ismét szabadon lehet utazni karanténkötelezettség nélkül. Tarthatók 500 fő alatti szabadtéri rendezvények. Görögország megnyitja határait néhány ország polgárai előtt, Magyarország is rajta van ezen a zöld listán. Két héttel később a nyitás minden országra érvényes lesz. Olaszország is kinyit, nem kell negatív tesztet bemutatniuk a turistáknak. Ebben az időszakban Magyarországon naponta átlagosan 10-15 fertőzöttet találnak.

Július 1.

Szinte valamennyi nyaralóország rááll a turisták fogadására. Spanyolország, Ciprus, Görögország is kinyitja határait, nem kell sem karanténba vonulni, sem negatív tesztet produkálni – kivételek persze vannak, így például Izland, de a tipikus nyaralómágnesek szabadon elérhetők. Mindenhol betartják a maszkviselés és a távolságtartás szabályait, a buszmegállókban is van fertőtlenítő akár az oszlopra szerelve.

Július 10.

Orbán Viktor miniszterelnök a közrádióban Több Balaton, kevesebb Adria felütéssel a vírus behurcolásának veszélyére figyelmeztet. Szerinte szigorításokat kell bevezetni, de még nem tudja, pontosan, milyet.

Július 15.

Életbe lép a zöld-sárga-piros besorolás – ezt megelőzően semmilyen korlátozás nem volt. Az országok a Hivatalos Értesítőben vannak belistázva. Piros szinte minden EGT-államon kívüli ország – amelyik nem piros, az sárga. Sárga Bulgária, az Egyesült Királyság, Norvégia, Portugália, Románia, Szerbia, Oroszország, Svédország, Japán, Kína és az USA. Ebben az időben Norvégiában alig van fertőzött, a napi átlag tíz alatt van. Az ország egy adminisztratív vita miatt azonban sárgába sorolja hazánkat, amelyre válaszként mi is így teszünk.

A két kiemelkedően tiszta ország így karanténba küldi egymás polgárait.

A tiltás tíz napig marad fenn. Ez idő alatt Portugália zöld besorolást kap, Kanada pirosból sárgába kerül.

Július 26.

Az Egyesült Királyság karanténba rakta azokat, akik Spanyolországból érkeznek az országba. A spanyol adat júliustól – vagyis amint megindult a turistaszezon – folyamatosan egyre rosszabb. Amikor az Egyesült Királyság lép, napi kétezer új eset körül járnak. Magyarország tartja a 10-15 napi esetszámot.

Július 29.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a köztévében elmondja: szeptemberben normál menetben indul meg a tanulás, de bármikor fel kell készülni arra, hogy változások lesznek.

Augusztus 5.

Magyarország sárgába sorolja Spanyolországot. Ekkor napi 2500 új fertőzöttnél jár az ország. Másnap hasonlóan jár el Svájc, harmadnap Franciaország, Németország és Belgium is.

Ezzel a lépéssel Magyarország úgy járt el, mint mások: a legtöbb állam augusztus elején „sárgázta” meg Spanyolországot.

Tavasszal a csúcs napi 9100 új fertőzött volt, ehhez képest ma már tízezer felett van ez a szám és még mindig emelkedik. A fertőzés nem kerülte el a Kanári-szigeteket, valamint Mallorcát és környékét sem.

Augusztus 7.

Pápán fertőzési gócot azonosítottak, miután egy óvodából indulva 17 fertőzöttet találnak. Korábban két hasonló esetről számolt be az Operatív Törzs: július 20-án egy mezőkövesdi iskolában találtak fertőző gócot 42 azonosított esettel, augusztus 5-én pedig egy soproni családi összejövetelt azonosítottak be gócként. Azóta nem derültek ki újabb góc, így arra sem derült fény, hogy Budapesten mi okozta a fertőzéseket, hogyan alakultak például a gólyatáborban talált esetek kontaktkutatási eredményei.

Augusztus 10.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vizsgálata szerint megemelkedett a koronavírus-örökítőanyag a szennyvízben, ami azt jelenti, hogy 4-10 nappal később az új esetek felfutása várható. Az emelkedés enyhe.

Ezekben a napokban 15-30 napi esetszámot jegyeztek fel, 4-10 nappal később a tízesek lassan eltűntek és megjelentek a 40-50 feletti értékek.

Augusztus 17–20.

Több ország, például Ausztria, az Egyesült Királyság és Szlovénia karanténkötelezettséget ír elő a Horvátországból érkezők számára, miután az osztrák kontaktkutatások egyértelműen kimutatják, hogy a horvátországi bulinyaralók vitték haza a vírust. Szlovákia 28-án lépi meg ugyanezt.

Augusztus 18 és 26. között a napi átlagos esetszám megduplázódik, százról 200-ra emelkedik Horvátországban.

Az Átlásztó.hu munkatársa lefotózza Szijjártó Pétert a Lady Mrd fedélzetén az Adrián (a miniszter azóta sem nyilatkozott, miből volt pénze erre, a legfőbb ügyész nem indított eljárást az ügyben). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megküldi az iskoláknak a kötelező protokollt. Kötelező a rendszeres fertőtlenítés, a különböző osztályokba járó gyerekeket el kell különíteni és szét kell húzni az ebédeltetés idejét.

Augusztus 19.

A miniszterelnök azt javasolja, hogy senki se induljon dél felé nyaralni. Ebben az időszakban Horvátországban átlagosan napi 110, Görögországban 190, Olaszországban 440, Portugáliában 200 esetet találnak. Cipruson és Máltán csak párat, de az alacsony lakosságszám miatt ez félrevezető. Magyarországon 30 körüli a napi átlag. Finnországban és a Baltikumban ennél is kevesebb.

Augusztus 28.

Az első nap, amikor száz feletti fertőzöttet találnak, 132-t.

Ezt követően egyetlen nap sem megy az új esetek száma száz alá.

A kormányinfón Gulyás Gergely miniszter bejelenti a határzárat szeptember elsejei hatállyal: külföldiek nem léphetnek be, magyarok pedig csak két negatív PCR-teszttel hagyhatják el a kéthetes karantént idő előtt. Kivételt képeznek azok, akik kiemelt sportrendezvényre érkeznek, ők beutazhatnak, és nekik elég egyetlen negatív teszt bemutatása. Sorra kerülnek a kormánytagok karanténba, egyebek mellett Gulyás Gergely és Varga Judit miniszterek (a már említett rendezvény után).

Augusztus 31.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezető epidemiológusa, Oroszi Beatrix egy konferencián elmondja: augusztus első négy hetében az 1853 új esetből csupán 163 megbetegedés volt köthető külföldi fertőzéshez, és mostanra már ez az arány a 10 százalékot sem éri el.

A szakértő szerint az egyik legfontosabb teendő az új esetek és azok kontaktusainak gyors megtalálása és elkülönítése, amihez nagyon sok tesztre van szükség.

Szeptember 1.

Éjféltől életbe lép a határzár. Még ezen a napon megjelenik a Magyar Közlönyben az enyhítés, amely szerint Csehországból, Szlovákiából és Lengyelországból egy negatív teszttel be lehet utazni, az onnan érkező magyaroknak ugyancsak elég egyetlen teszt, ha volt lefoglalt szállásuk.

Szeptember 3.

Ciprus leminősítette Magyarországot, a szigetre – ahol alig van már új eset – csak negatív teszttel lehet belépni. Hasonlót lépett Lettország és Észtország is, szeptember 12-től pedig Norvégiába is csak tíz nap karantén után léphetünk be.

Ha valamiért utazni szeretnénk, folyamatosan figyelnünk kell, mely országok sorolják hazánkat a kockázatos kategóriákba.

Szeptember 4.

A határzáras rendelet újabb módosítása szerint részletesebben nem meghatározott üzleti útról hazatérve korlátozás nélkül be lehet lépni az országba. Kulturális és sportrendezvény nézője egyetlen teszttel Magyarország területére léphet.

Szeptember 7.

Az eddigi legtöbb új esetet diagnosztizálták, 576-ot. Ugyanezen a napon Szlovákiában 22, Szlovéniában 25, Szerbiában 36 esetet találtak. Csehországban a magyar adathoz hasonlóak a számok, emelkedő trendben 400-500 felett van a napi esetszám. Családi rendezvényeken, esküvőkön és gólyatáborokban is találtak fertőzötteket, nem az intézményekben alakulnak ki a gócok, a terjedés nehezen követhető nyomon.

Szeptember 8.

Az NNK 35. heti szennyvízvizsgálata szerint a mintákban Békéscsabán, Budapest déli és központi területein, Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Pécsen Székesfehérváron emelkedett a vírus örökítőanyaga. Az esetszámok emelkedése tehát a jövő hétre várható. A távolsági buszon, a vasúton és a BKK járatain kötelező lesz a maszkviselés, aki ennek nem tesz eleget, azt leszállítják és pénzbüntetést is kap.

Szeptember 9.

Kásler Miklós miniszter betiltotta a személyes részvételt a szakmai rendezvényeken az egészségügyi, szociális és oktatási ágazatban. Minden kórházban látogatási tilalmat rendeltek el.

Rétvári Bence, az EMMI államtitkára szerint nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy nem az elvégzett tesztek védenek meg bennünket.

Minden iskolában rendben lezajlottak a szülői értekezletek, néhol online, de jellemzően az osztályteremben. Az átlagos osztálylétszám országosan 22 fő az OECD adatai szerint, de a nagyobb városokban ennél bizonyosan magasabb, a maximális osztálylétszám 30 fő felett is lehet. Ez potenciális 30 szülőt jelent értekezletenként. Barabási Albert-László hálózatkutató számításai szerint átlagosan minden századik magyar fertőzött lehet.

Szeptember 10.

Az új azonosított fertőzöttek száma 476. Az Egyesült Királyság bejelentette, hogy szombattól két hétre karanténba kell vonulnia mindenkinek, aki Magyarországról érkezik a szigetországba.

Szeptember 11.

Rekordszámú, 718 új, azonosított fertőzött és 1 halott.

Borítókép: Index