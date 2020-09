Ingyen jövőfesztivál sztármezőnnyel a járvány utáni újrakezdésről

Röpke ízelítő a résztvevők névsorából: Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó, egyszersmind sikeres üzletasszony, Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség alapító-vezetője, Kaderják Péter energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár, Moldován András szókimondó sertésmogul, a Cápák között sztárja, Demkó Attila geopolitikai elemző, Karacs Attila, a K-1 Magyar Nagydíjasa és Sebestyén Balázs rádiós. Nem beszélve a külföldi sztárokról: David Sloan Wilson evolúcióbiológus azzal a berögződéssel próbál leszámolni, hogy vallás és tudomány nem kompatibilis egymással. A természetvédelemről Bjørn Lomborg, a Dán Környezetvédelmi Értékelő Intézet igazgatója tart előadást.

A virtuális ringben összecsapnak a húsevők és a vegánok is: aki még nem hallott húsevőt és vegánt vitatkozni a helyes állattartásról, most nagyon figyeljen. Az egyik térfélen a sertésmogul, a másikon Bergovecz László, a Magyar Vegán Egyesület elnöke.

A témakínálat senkit sem fog meglepni: járvány utáni kríziskezelés, a klímaváltozás és következményei, önvezető autók, erőszakról másképpen, az Európai Unió jövője.

„Olyan gondolkodókat hívtunk meg, akik nem csupán világszínvonalúak a saját területükön, de a legbonyolultabb gondolatokat is a legegyszerűbben képesek elmagyarázni. Csak a legjobbak tudnak úgy mesélni, hogy azt egy érdeklődő tízéves is megértse” – mondta a kedden kezdődő háromnapos eseményről Molnár Kristóf, a Brain Bar ügyvezető igazgatója, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ha valaki szeretne hozzászólni a beszélgetésekhez, már most megteheti: közösségimédia-oldalaikon néhány kérdést előzetesen közzétettek, az ezekre érkező reakciókat élőben megvitatják.

Az ügyvezető igazgató arról is beszélt, nem tart attól, hogy a koronavírus-járvány és az emiatt alkalmazott online módszer csökkentené a látogatók számát. „A karantén idején indítottunk egy online beszélgetéssorozatot, amelyet több tízezren követtek. Bízunk benne, hogy a fesztivál még több nézőt vonz. Szeretjük a kihívásokat, az online építkezésre pedig eddig is tudatosan ügyeltünk. Két műsorsávban jelentkezünk majd, egy délelőttivel és egy délutánival. A részvétel nem igényel előzetes regisztrációt, azt szerettük volna, ha legfeljebb két kattintásra elérhetők vagyunk bárhonnan. Facebook-oldalunkon ingyenesen, azonnal elérhető lesz minden tartalom.”

Egy stúdióból jelentkeznek a szereplők, úgy kell elképzelni az adást, mint egy tv-műsort. Vizuálisan is változatos programot ígérnek: a magyar előadók személyesen is jelen lesznek, a külföldieket pedig élőben kapcsolják különböző kontinensekről és időzónákból. Hogy még színesebb legyen az összkép, készülnek előre rögzített videókkal is, ahol ez lehetséges, ott pedig feliratozzák a tartalmakat. A beszélgetések néhány hétig visszanézhetők lesznek a Facebookon, később pedig a YouTube-on is közzétesznek egy válogatást.

Az eseményen helyet kap a Future Jobs virtuális karrierexpó és innovációs kiállítás is, ahol már a következő nemzedék kommunikációs, marketing-, műszaki és analitikai szakembereit keresik. A Future Jobs néhány éve indult útjára azzal a céllal, hogy összekapcsolják a tehetségeket az ország leginkább innovatív vállalataival. Az idén még könnyebb lesz virtuálisan felvenni a kapcsolatot a cégekkel, megismerkedni a képviselőikkel, és jelentkezni a jövőt meghatározó állásokra. A szervezők szeretnék, ha a látogatók javát kitevő egyetemisták, fiatal felnőttek meglátnák a mostani válságban is a lehetőséget, és sikeresen építenék tovább a karrierjüket. A brainbar.com-on pedig már most is lehet böngészni az ajánlatok között.

