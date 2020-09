Szijjártó Péter szerint Magyarország az új világgazdasági korszak nyertese lehet

Magyarországnak, a magyar gazdaságnak minden esélye megvan arra, hogy az éppen kialakuló új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon – jelentette ki a magyar külügyminiszter. Szijjártó Péter hivatalában fogadta Liam Fox brit parlamenti képviselőt, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: a sikerhez az kell, hogy a létrejövő új rendszer korlátozásoktól mentes, szabad és tisztességes legyen, hogy a magyar vállalatok korlátozásmentesen vehessenek részt a versenyben.

Ezért fontos, hogy a Világkereskedelmi Szervezetnek (WTO) olyan vezetője legyen, aki hazájában komoly kormányzati pozíciót töltött be, komoly politikai tapasztalattal rendelkezik, és Liam Fox ilyen – mondta a miniszter. Liam Fox volt brit külkereskedelmi miniszter, akit Nagy-Britannia jelölt a WTO főigazgatói posztjára, azt mondta: a WTO rendkívül fontos szerepet tölt be a globális kereskedelem alakításában, de jelenleg súlyos, politikai jellegű problémákkal küzd. Szerinte a világkereskedelem jövőjét a szabadkereskedelem jelenti, és a szervezetnek is ennek érdekében kell dolgoznia.