Magyar borok az Instán és a Facebookon

Népszerűsítik a magyar borokat Európában és a tengerentúlon is. Wines of Hungary – Personally elnevezéssel indított felületet a közösségi médiában az Agrármarketing Centrum, amely segíti a bormarketinget – olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján.

A Wines of Hungary – Personally a Facebook és az Instagram digitális platformokon, angol és magyar nyelven is ajánlja a magyar borokat a nagyközönség számára. Bemutatja a magyar bor értékeit, általános jellemzőit, speciális jegyeit, valamint sokszínűségét is. A közös platform az általános borkultúra erősítése mellett beszámol az aktuális hírekről, eseményekről is.

A Magyar Turisztikai Ügynökség oldalán pedig a magyar borvidékekről, borrégiókról, borászokról és borászatokról lehet információkat szerezni bőséges illusztráció mellett.