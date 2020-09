Rendkívül sokan töltötték idén is a szabadságukat a Balaton környékén. Részben ezzel magyarázható, amiért szokatlanul nagy mennyiségben fogytak a vényköteles gyógyszerek a Balatonnál – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A legfrissebb adatok szerint a júliusi bruttó gyógyszerforgalom 45,8 milliárd forintot tett ki. 2020 első hét hónapját összesítve pedig 6,3 százalékos a növekedés az előző évi forgalomhoz képest.

A lap által megkérdezett szakértő, Virág Zsolt szerint az emelkedésben több tényező is közrejátszik. Egyrészt júliusban már szabadabban mozogtak az emberek, ez pedig a fertőző betegségek általános okozója is lehet. Másrészt most fordultak orvoshoz azok, akik tavasszal, kisebb, nem sürgős panaszaikkal nem keresték fel a rendelőt. Érdekesség, hogy a gyógyszerforgalom annak ellenére növekszik, hogy a háziorvosokhoz még mindig nehezebb bejutni, mint normál időszakban, így az enyhébb betegségeket sokan vényköteles gyógyszerek nélkül vészelik át.