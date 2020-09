A nyáron újabb fokozatba kapcsolt az online számlázás, így már a százmilliomodik online számla is beérkezett az adóhatósághoz - közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a távirati irodával. Míg július elseje előtt havonta átlagosan 2,1 millió számláról érkezett adat az adóhivatalhoz, ez a szám már júliusban több mint a tízszeresére, 22,8 millióra emelkedett. Az államtitkár hangsúlyozta: a 2018. július 1-jén bevezetett online számlarendszert az Európai Bizottság is elismerte. Az áfarésről szóló, szeptemberi bizottsági tanulmány szerint 2018-ban Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben (5,1 százalékponttal) az adóelkerülés. Hozzáfűzte: 2019-ben az adóelkerülési mutató még tovább javult, nem csak régiós versenytársait előzte meg Magyarország, de még az adótudatosság egyik mintaállamát, Dániát is. Magyarországon az áfarés feleannyi, mint a régióban, tavaly 6,6 százalék volt az adóelkerülés mértéke, míg a régióban az átlag csaknem 14 százalék.

Az online számlarendszerbe már több mint 910 ezren regisztráltak. Július elseje óta 15 százalékkal nőtt a regisztrált vállalkozások száma, ettől az időponttól ugyanis már értékhatártól függetlenül valamennyi vállalkozói számlaadat, így az is, amely kevesebb, mint 100 ezer forint áfaösszeget tartalmaz, be kell, hogy érkezzen az adóhivatalhoz. Aki szeptember szeptember 30-ig regisztrál, annak nem kell mulasztási bírságot fizetnie.

Jelenleg az összes beérkező számlaadatnak több mint 90 százalékát a 100 ezer forint alatti áfatartalmú számláról küldték be. Felhívta a figyelmet arra, hogy október 1-től már valamennyi vállalkozói számlát látni fog az adóhivatal, ez amellett, hogy új dimenziókat nyit a NAV ellenőrzési munkájában, egyre több, a gazdálkodóknak nyújtandó szolgáltatás (például áfabevallás kiajánlása) lehetőségét teremti meg.