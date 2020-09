Míg tavasszal mindenki elkezdte maga gyártani a textilmaszkot a gyerek levetett ágyneműjéből, addig nyár végére egész iparág épült a maszkok kényelmesebbé, szebbé és praktikusabbá alakítására.

Megjelentek egyrészt a színes és mintás, szép és vicces maszkok. Leegyszerűsítve, amit eddig pólóra nyomtak, az most felkerült a maszkokra is. Magyarországon gyakorlatilag az összes partikellékes webáruház felvette a termékek közé a mosolygós, Darth Vaderrel és Hannibal Lecterrel díszített maszkokat, kiegészítve a nemzeti színű, címeres és bajszos verziókkal. A tucatviccekre apelláló darabok mellett megjelentek a minőségi, dizájnerpéldányok is: van kalocsai mintás, Csontváry-festményes, op-art motívumos, de a meskán is feltűnnek mutatós darabok. A Coolest Hungariant kerestük, de nem lett meg, valószínűleg egyedileg lett ráírva a felirat.

Úgy tűnik, a legtöbb cég, amelyik textilfeldolgozással foglalkozik, az egyik gyártósorra ráengedte a maszkokat biztos, ami biztos. A legolcsóbb darabok akár 500 forintért is megkaphatók – egyszínű, semmi extra –, de kis felárral már céges logós verziók is rendelhetők.

A vicces-mintás verziók 1500-2000 forintért szerezhetők be, a művészi cuccok viszont akár 3000 forintba is kerülhetnek.

A piacot ellepték az innovátorok is, hogy a maszkhordás problémái kiküszöbölhetők legyenek. Tipikusan ilyen kín a szemüveg párásodása, a maszk összenyálazása, és az, hogy nem látszik a mosoly, a mimika. A párásodás ellen a legegyszerűbb egy légáteresztő gumi beszerzése, amelyet a maszk alá, az orrhoz kell illeszteni, a levegő a gumiban lévő lyukakon keresztül távozik oldalt. A maszk átnedvesedésének problémáját pedig egy abroncs oldhatja meg: a műanyag betét egyszerűen távol tartja a textilt a szájtól.

A kis kiegészítők mellett egészen elvadult megoldások is megjelentek. Ilyen a cipzáras hegesztőpajzs. Régóta kapható a fejre rögzíthető nagy pleximaszk, ennek továbbfejlesztett verziója az orrnyeregre illeszthető, fül mögé akasztható pajzs. Ha még ez sem lenne elég, már van kapucnimaszk is: a vállakra kapcsolható, szkafanderre hasonlító csuklyára egyszerűen rá lehet cipzárazni a plexipajzsot, így a fej tökéletesen be van bugyolálva.

Az pedig már a hübrisz kategóriájába tartozik, hogy van maszk alakú, hatalmas, valószínűleg igazából semmire sem jó táska is.

De legalább elfér benne a maszktartó kis műanyag készség, mert hát az étterembe betérve valahova csak tenni kell az ideiglenesen levett maszkot.