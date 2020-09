A koronavírus miatt egyre több bolt áll át online kereskedelemre

A KSH adatai szerint áprilisban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 10,2 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Ez jól mutatja, hogy a karanténidőszak negatív hatással volt a forgalmakra.

Múlt év végén majdnem 120 ezer kiskereskedelmi üzlet volt jelen a piacon, ám a következő években ezek közül akár 18 ezer is megszűnhet. Legalább is ezt valószínűsíti a Retargeting.Biz webshopmarketing szoftvercég magyarországi vezetője. Nótin Szabolcs szerint a rohamos digitalizáció miatt egyre több fizikai bolt fog átállni online vagy hibrid (online + offline) értékesítésre. A szakértő szerint

a vásárlási szokások a járvány és a digitalizáció miatt alapjaiban változnak meg, a néhány éven belül várt gazdasági válsággal kiegészítve ez a fizikai boltok akár 10–15 százalékának megszűnését jelentheti.

A szakértő egy korábbi cikkünkre reagált, amelyben megírtuk, hogy a koronavírus megjelenése óta háromszor több webáruházat és honlapot hoztak létre Magyarországon.

A webshopmarketinggel foglalkozó cég első embere megerősítette, hogy jelentős mértékben növekedett a felhasználóik száma, és a meglévő ügyfelek is megemelt marketingbüdzsével hirdetnek március óta. A nyár közepén úgy tűnt, visszaáll a növekedés üteme a korábban megszokott tempóra, azonban az újabb korlátozásoktól való félelem most olyan cégeket is az online értékesítés irányába terel, amelyek korábban elzárkóztak ettől. Nótin Szabolcs rámutatott:

Arra számítunk, hogy 2020-ban a kiskereskedelmi forgalom egyedül az e-commerce vállalkozások esetében mutat majd jelentősebb növekedést.

Az online térben már bátrabban vásárolnak azok a célcsoportok is, amelyek korábban a fizikai boltokat részesítették előnyben. A jelenlegi helyzetnek várhatóan ez lesz az egyik pozitív hozadéka: a webáruházak előtt most hatalmas lehetőségek nyíltak arra, hogy fejlesztéseket hajtsanak végre. Ez érvényesülni fog az ügyfélkiszolgálás minőségében és az olyan innovatív marketingeszközök bevezetésében is, mint a marketingautomatizációs platformok.