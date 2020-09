Szakmunkásokra a járvány idején is van kereslet

A cégvezetés, a vendéglátó- és építőipar, a humán erőforrás és a marketing érezte meg leginkább a koronavírus hatásait az álláslehetőségek tekintetében – írja közleményében a Cvonline.hu, amely szerint a gyártás és termelés, a kereskedelem, valamint a műszaki és IT terület „menti meg” a munkaerőpiacot.

Az álláskereső portál szerint a világjárvány hatására a munkaerőpiac is teljesen átalakult március óta. A legtöbb iparágban visszaesés történt, de jó hír, hogy vannak olyan területek, ahol továbbra is erős a toborzás. A portál kutatásából kiderült, hogy az elmúlt fél évben

az állások legnagyobb része (11 százalék) a gyártás és termelés területére szólt,

a második legtöbb állás (9-9 százalék) mérnöki, illetve informatikai lehetőség volt, megelőzve

az értékesítés és kereskedelem területét (8 százalék).

A turizmus és a vendéglátás jelentősen megérezte a koronavírus hatásait, hiszen – a nyári hónapok ellenére is – az idegenforgalom és vendéglátóipar csupán az állások 2 százalékát fedte le a vizsgált időszakban. Hasonlóan alacsony, mindössze 2 százalékos toborzási arányt hozott a HR, a marketing/reklám/média/PR, az oktatás/képzés, valamint az ügyfélszolgálatok és szolgáltatások területe is.

Szakmunkásra továbbra is szükség van

A szakmunka, a fizikai munka és a segédmunka területén nem volt jelentős differencia a koronavírus megjelenése óta: jelenleg csupán 10 százalékkal kevesebb az állás ezen a területen, mint márciusban. A telekommunikáció, valamint az energetika területén is némileg alacsonyabb volt a visszaesés, hiszen „csupán” harmadával csökkent az állások száma a vizsgált időszakban, az ügyfélszolgálatok és szolgáltatások, valamint az adminisztráció és asszisztencia területén pedig 50 százalékos volt a csökkenés. A portál közleménye megjegyzi azt is, hogy ezekben a kategóriákban is 40-50 százalékkal volt kevesebb az álláslehetőség márciustól augusztusig, mint 2019 hasonló időszakában.

Vannak azonban olyan területek, ahol ennél jobban érződött a járvány okozta visszaesés:

a cégvezetés és menedzsment területén már áprilisban 70 százalékkal kevesebb álláslehetőség jelent meg, mint egy hónappal korábban, augusztusban pedig már 93 százalékos volt a zuhanás az év harmadik hónapjához képest.

Hasonlóan meredek leállást hozott az építés és ingatlan területe, a HR, valamint a marketing és reklám is: mindegyik iparágban márciusról áprilisra legalább 60 százalékkal estek vissza az álláshirdetések.

Eddig az IT a járvány „nyertese”

Vannak azonban jó hírek is: néhány területen több állásajánlat jelent meg 2020 márciusa és augusztusa között, mint 2019 ugyanezen időszakában. A felmérésből kiderül, hogy

a pénzügy területén 6,

az értékesítés és kereskedelem területén 16,

a mérnöki és műszaki állások esetében 38,

a gyártás/termelésnél 40,

az IT területén pedig 57 százalékos

volt a növekedés tavalyhoz képest.