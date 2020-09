A Tesla volt az az autógyár, amelyik levette a „ciki” jelzőt az elektromos autókról. Mára pedig egyenesen menő lett ilyet birtokolni, mármint ha egy Tesláról, főleg pedig egy Model S-ről van szó, mondjuk, Ludicrous kivitelben. De amit mostanra elértek, az végképp szédületes. Elég, ha a most bemutatott Model S Plaid adatait nézzük.

Mára a Tesla és vezére, Elon Musk nem elégszik meg azzal, hogy az USA elektromosautó-piacát magasan dominálja az eladások 80 százalékával, és azzal sem, hogy piaci értékét tekintve a Tesla a világ legértékesebb autógyára lett. Mindezt úgy, hogy világszerte az autóeladások mindössze 1, azaz egy százalékát produkálja. Mára már presztizskérdést csinál abból, hogy övé legyen az elektromos gépkocsik nonpluszultrája.

Ha például a villámgyors és sportos autóiról már évtizedek óta ismert és elismert Porsche bemutat egy új, minden eddiginél erősebb és gyorsabb elektromos modellt, a Tesla nem hagyja szó, illetve válasz nélkül. Azonnal jön egy még gyorsabb és még erősebb Tesla. Most például a Model S Plaid, melynek bemutatóját a várva várt Battery Dayre, vagyis akkumulátor napra időzítette a cég. Ebben talán az is szerepet játszott, hogy mindössze néhány napja jelentette be az egyik Tesla-riválisnak szánt vállalat, a Lucid Motors, hogy 2021-ben érkezik meg új szuperautója, az Air, mely gyorsabb és erősebb lesz minden Teslánál, a Porsche Taycan Turbo S-nél (amely megtévesztő neve ellenére elektromos autó), de még a McLaren 720s-nél is.

Azaz lett volna, ha a Tesla nem rukkol ki pár nappal később a Model S Plaiddel, amely a fent említett sebességi és gyorsulási adatokon kívül 1100 lóerős teljesítményt és 800 km feletti hatótávolságot ígér, persze meglehetősen borsos, 140 000 dolláros áron. De mégsem ez volt a nap igazi szenzációja, vagy legalábbis nem csak ez. Itt van például a másik véglet, az új „népi” Tesla bejelentése, amelyet 25 000 dollár körüli áron kínál majd Elon Musk és cége, átvéve ezzel a jelenlegi legolcsóbb autójuk, a Model 3 szerepét, amely nem sokkal a bemutatása után Amerika és egyben világ egyik legnépszerűbb elektromos autója lett. Ezzel a Tesla talán egyszerre birtokolhatná a legdrágább és legolcsóbb, teljesen önvezető autó gyártója címet.

AZ IGAZI SZENZÁCIÓ AZONBAN MÉG CSAK NEM IS EZ, HANEM AZ EZT LEHETŐVÉ TEVŐ TECHNOLÓGIA, VAGYIS AZ ÚJ AKKUMULÁTORCELLA BEMUTATÁSA VOLT.

A Tesla által a méretei alapján 4860-nak elnevezett új akkucella egészen hihetetlen dolgokat ígér: a jelenleginél ötször nagyobb energiát, hatszor nagyobb teljesítményt és nagyobb hatótávolságot, mindezt a jelenleginél jóval olcsóbb áron, lehetővé téve az elektromos autózás árának további csökkentését. A Tesla így már közel járhat a Musk által tavaly beígért, hozzávetőlegesen 100 dollár per kwh áras álomhatárhoz a jelenlegi 150-200 dolláros költségek helyett.

Musk szerint ez az az ár, ahol az elektromos autók már minden szempontból igazán komoly vetélytársat, mindenki számára elérhető alternatívát jelentenek majd, különösen akkor, ha a Tesla, vezére ígéretéhez híven, maga veszi kézbe az akkumulátorok gyártását.

