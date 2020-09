A koronavírus sem veti vissza a Szerencsejáték Zrt. forgalmát

A Szerencsejáték Zrt. tavaly 542,6 milliárd forint árbevételt és több mint 27,5 milliárd forint adózott eredményt ért el – közölte az MTI. A nemzeti szerencsejáték-szervező 114,4 milliárd forinttal járult hozzá a közösségi kiadások finanszírozásához, különböző adók, járulékok, díjak, osztalék formájában.

A társaság jelentős működési hatékonyság növelő intézkedéseket, digitális csatorna-, és termékfejlesztéseket vezetett be tavaly, ennek következtében 10 százalékot meghaladó árbevétel-növekedést ért el. A számsorsjátékok értékesítése 131,4 milliárd forinttal zárt tavaly, ez a 2018-as évnél 9,7 százalékkal magasabb. Ebben leginkább az ötöslottó, a hatoslottó és a joker múlt tavaszi és év végi jelentős főnyeremény-halmozódásának, valamint a Szerencse Hetek különsorsolásos akcióknak volt nagy szerepe.

A sportfogadási játékok termékcsoportja annak ellenére tudott 10,4 százalékkal 255 milliárd forintra bővülni, hogy tavaly nem rendeztek sportfogadási szempontból kiemelkedő labdarúgó-világeseményt.A földi értékesítő hálózatban játszható Tippmix esetében 9,2 százalékos (179,4 milliárd forintos árbevétel), az online elérhető Tippmixpro esetében 13,9 százalékos (74,1 milliárd forintos árbevétel) növekedés figyelhető meg, így a játékcsoport árbevételi részaránya a teljes forgalomból 47,1 százalékot tesz ki.

A sorsjegy kedvelői is elemükben voltak, hiszen tavaly a 2018-as évhez képest 11,9 százalékkal magasabb, 125,3 milliárd forintos bevételi számokat hoztak. Ezt erősítette, hogy 2019-ben hat alkalommal jelent meg új sorsjegy vagy sorsjegycsalád.

A Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója, Czepek Gábor elmondta: a cég tervei szerint ellensúlyozza a koronavírus-járvány negatív hatásait, és a tavalyi évet meghaladó bevételt érnek el idén is. Arról is beszélt a vezető, hogy a járványra értékesítésösztönzéssel és fejlesztésekkel válaszoltak, emellett kiemelte a játékosok digitális csatornák felé való terelését, hálózatvédelmi és fejlesztési akcióterv elindítását 2100 partnerük részére, és új online játékok fejlesztését. Mindezek mellett arról is beszélt Czepek Gábor, hogy az e-sportokra már augusztus óta lehet fogadni, míg az online sorsjegy ősszel, a virtuális sportjátékfogadás pedig várhatóan 2021 elején jelenhet meg a cég kínálatában.