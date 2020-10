Pirosban zárta a hetet a BUX

A blue chipek közül csak az OTP tartotta a lelket a BUX-ban, amely így is csökkent pénteken. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, 207,87 pontot, 0,62 százalékot veszített az értékéből, és 33 449,84 ponton zárta a kereskedést. Az OTP-részvények ára 90 forinttal, 0,92 százalékkal 9840 forintra erősödött, a forgalom 6,9 milliárd forintot tett ki.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek elmondta, a bankpapírnak jót tett az a hír, hogy a Csányi Sándorhoz köthető szingapúri alap, a Sertorius csütörtökön is vásárolt OTP-részvényeket.

Az elemző megjegyezte, a nemzetközi kereskedési hangulat kedvezőtlenné vált, miután kiderült, hogy pozitív lett Donald Trump amerikai elnök és felesége koronavírustesztje. A magyar tőzsdén is eladási hullám indult. A Mol-t ugyanakkor lehúzta az olaj árának számottevő csökkenése is. Az olajipari társaság pakettjének ára 24 forinttal, 1,42 százalékkal, 1666 forintra mérséklődött. A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 2,09 százalékkal 6560 forintra gyengült, ebben szerepet játszhatott a profitrealizálás is.

A Magyar Telekom árfolyama 4,50 forinttal, 1,23 százalékkal 362,50 forintra esett. A BUMIX 3375,87 ponton zárt pénteken, ez 4,50 pontos, 0,13 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.