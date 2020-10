A koronavírus visszavetette a téli és nyári gumik eladását

A kevesebbet autózó sofőrök idén kevesebb téli gumit vettek, sokan inkább egész évben használható négy évszakos abroncsokra váltottak – írta a Pénzcentrum többek között az Europool adataira hivatkozva. Utóbbiakból az év első nyolc hónapjában Magyarországon negyedével többet értékesítettek, míg a nyári és téli gumik eladásai mérsékelten, 6–10 százalékkal estek vissza.

Persze a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a négy évszakosok még az idén júliusi, kiugróan jónak számító értékesítési aránya is mindössze 8,5 százalék, ami 6,9 százalékkal még augusztusban is átlag feletti szinten maradt. Tavaly egész évben 4,4 százalék volt az értékesítési arányuk.

Az Europool adatai azt mutatják, hogy míg a teljes abroncspiac az elmúlt öt évben lassú emelkedést, illetve az utóbbi másfél évben stagnálást mutat, addig az egész évben használható gumik gyors ütemben törnek előre. Lengyelországban idén például 12 százalék fölé emelkedett az értékesítési arányuk, Németországban pedig meghaladta a 20 százalékot.

A portál által megkérdezett gyártók szerint a pandémia miatt elrendelt országok közötti utazási korlátozások, illetve a bezuhanó turizmus szintén az olcsóbb megoldások felé tolhatják el a vásárlói keresletet, és téliabroncs-szettek helyett inkább a négy évszakos gumik piacát élénkíthetik. Persze ebben az is közrejátszik, hogy enyhébbek a telek is, de az is, hogy az új fejlesztésekkel a gyártók is próbálják elnyerni a sofőrök bizalmát. Arról nem is beszélve, hogy ezzel megspórolják a gumicsere évi kétszeri költségét is.

Szakértők szerint lényeges a négy évszakos abroncs megvételének a mérlegelésekor, hogy figyelembe vegyük a legfontosabb tényezőket, mint az éghajlat és az időjárás, valamint az utak állapota. A négy évszakos gumi azoknak megoldás, akik általában nem szélsőséges időjárási viszonyok között autóznak, akik elsősorban városban vagy kezelt, jó állapotú közutakon közlekednek, illetve akik évi szinten legfeljebb 20 ezer kilométert tesznek meg a járművel. Egy alpesi sítúra semmiképp sem ez a kategória, ahhoz feltétlenül ajánlott a téli abroncs, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor célszerű olyan négy évszakos gumit venni, amelynek oldalfalán megtalálható a három hegycsúcs és hópehely (3PMSF) jelölés.

(Borítókép: Gumicsere egy pécsi autószervizben 2019-ben. Fotó: Sóki Tamás / MTI)