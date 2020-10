A koronavírus-járvány és a szigorítások miatt jelentős gondokkal küzd a vendéglátás, főleg Budapesten: több étterem is bezárt, és nem tudni, mikor lehet újra kinyitni. Ezzel szemben van, aki éppen a második hullám idején nyitotta meg éttermét, felkészült a további szigorításokra is, és bízik benne, átvészeli a nehéz, kezdeti időszakot.

Baráti sütögetéssel indult az egész, és végül a koronavírus miatt valósult meg az álom. Holott a járvány miatt éppen hogy egyre nagyobb problémákkal néz szembe a hazai, de elsősorban a budapesti turizmus, vendéglátás. Ehhez képest a Blokk BBQ étterem a pandémia idején, a második hullám elején, szeptember 14-én nyitotta meg kapuit.

Zoli barátom, aki immár a társam, mindig is finomabbnál finomabb ételeket készített a kerti sütögetések során, mindezt hobbiból. Ha érdekli valami, abban maximalista, így legyen szó oldalasról, pulled porkról vagy marhanyakról, a baráti társaságnak mind ízlett, ezért mondtam is neki: érdemes lenne árulni ezeket az ételeket

– kezdett bele a meseszerű történetbe Koncz Zsolt, a Blokk BBQ tulajdonosa.

Csakhogy az ötletet sokáig nem követték tettek – egészen a járványidőszakig. Koncz Zsolt akkor kezdett el igazán foglalkozni az étkeztetés gondolatával, mivel azt tapasztalta, hogy a legtöbb területen komoly gondok vannak, az ételkiszállítás azonban nagyon jól pörög.

Eredetileg az volt a tervünk, hogy keresünk egy konyhát, és csak kiszállítással foglalkozunk, de ezt elvetettük. Bár jelentős vendéglátói tapasztalattal egyikőnk sem rendelkezett, megkérdeztük a szakmában jártasabb ismerőseinket, vittünk kóstolót, és miután mindenki biztatott bennünket, belevágtunk. Mindenképpen olyan helyet kerestünk, amely nem függ a turistáktól, emellett sűrűn lakott részen van. Így találtunk rá egy hangulatos kis pavilonra az Üllői út kispesti részén, amelyet magunkra alakítottunk és belaktunk

– tette hozzá Koncz Zsolt az Indexnek.

Hogyan lehet átvészelni a nehéz időszakot?

Ám hiába tűnik minden szépnek és jónak, adja magát a kérdés: megéri-e éttermet nyitni járvány kellős közepén úgy, hogy közben kilátástalan helyzetben van a magyar turizmus?

Egyértelmű, a forgalom szempontjából nem a legjobb az időzítés, de a Blokk BBQ tulajdonosai nem aggódnak. Mint mondják, úgy készülnek, az első fél évben lassú lesz a felfutás a vírushelyzet és a rossz idő miatt is, ezért a fellendülésre a következő teraszszezontól számítanak. Addig is arra szánják ezt az időszakot, hogy minél több emberrel megismertessék magukat, az ételeiket, miközben arra is felkészültek, hogy további szigorítások esetén a házhoz szállítás és az előrendelés marad az egyetlen megoldás. A bezárás gondolata azonban még csak fel sem vetődhet.

A menü kialakításánál jelentős szerepet játszott, hogy olyan ételek legyenek, amelyek bírják a kiszállítást. Étlapunk gerincét barbecue-tálak és szendvicsek adják, az ízekre fókuszálva. Fontos szempont az is, hogy kizárólag minőségi alapanyagokból készüljenek főfogások, valamint a különleges köretek is, amelyeket fine dining-vonalon edződött séfünk álmodott meg. A visszajelzések alapján jó úton járunk, sőt ezalatt a rövid idő alatt is vannak már törzsvendégeink

– fogalmazott a tulajdonos.

A hotel nem tudott megnyitni, csak az étterem

Egészen más helyzetben van a belvárosban található, a Hard Rock Hotel Budapesthez tartozó Sessions étterem és Roxy rooftop lounge és bár, amely augusztus 28-án nyitott meg. Már csak azért is különlegesek a körülmények, mert a hotel még zárva van. Eredetileg májusban nyitották volna meg a szállodát, ám a koronavírus miatt eltolták előbb novemberre, végül 2021 márciusára. A döntés logikus, mivel a külföldi turisták adják a célközönséget elsősorban, ám ez nem vonatkozik az étteremre.

A nyitás után nagy volt a pörgés, turisták is jöttek, ám jöttek a korlátozások, lezárták a határokat, elrendelték, hogy este tizenegy óra után nem lehetnek nyitva a vendéglátóhelyek, így teljesen megváltozott a célközönség és a fogyasztói szokások, korábban kezdődnek a vacsorák és a zenés szórakozások is. A szigorítások miatt át kellett alakítani a terveinket, azt látjuk, az emberek egyre nagyobb része alig mer kimenni az utcára, pláne beülni egy étterembe, igaz, nálunk a fűtött terasz és a nyitott tetőtér nagymértékben ellensúlyoz. A belépésnél lázat mérünk, az asztalok kellő távolságra vannak egymástól, így minden megfelel a szabályoknak

– mondta az Indexnek Tóth-Harsányi Kornél, a Hard Rock Hotelek magyarországi ügyvezető igazgatója.

Hozzátette, nemcsak új éttermet nyitottak, hanem mások is, mást nyújtanak, és ennek megfelelően külföldről hoztak díjnyertes mixológust, a konyhát pedig jelentős külföldi tapasztalattal rendelkező séfpáros irányítja, ugyanakkor abban is bízik, hogy sok magyar keresi a Hard Rock életérzést, így a minőségnek is köszönhetően nem lesz további visszaesés a forgalomban. Csakhogy legfeljebb egy-két hónapra tudnak előre tervezni, ám amíg lehet, folytatják, és az utolsókig harcolnak.

Ahol elkerülhetetlen volt a bezárás

Az üdítő kivételek mellett azonban változatlanul nagy a probléma a hazai turizmusban, segítség pedig továbbra sincs, és nem mindenki olyan szerencsés, hogy nyitva tudott maradni.

A vendégek száma két százalék alá esett, úgyhogy ezen a héten már nem is nyitottunk ki, be kellett zárni

– mondta lapunknak Sebők Manna, a ZONA és a Szabadság Bisztró ügyvezetője.

A két étterem közül egyelőre az egyik, az elsősorban külföldi vendégkörrel rendelkező ZONA zárta be a kapuit, igaz, a hétvégére már a Szabadság Bisztró sem nyit ki. A bezárás miatt több alkalmazottat is el kellett bocsátani, 54-ből összesen 14 maradtak.

Megpróbáljuk átvészelni ezt az időszakot, de egyik napról a másikra élünk. Nem tehetünk mást, csak reménykedünk, ennyi maradt nekünk. Szomorú, hogy semmilyen segítséget nem kap a vendéglátás, és még csak kilátás sincs rá. Budapest magára maradt. Nincs jövőkép, csak várjuk, hogy legyen mentőcsomag. Mindkét étterem esetében több mint tízéves bérleti szerződés van érvényben, és ez akkor is nagy kiadás, ha valamelyik be van zárva. Ha a kormány átvenné a bérleti díjakat, vagy legalább egy részét, már az is nagy segítséget jelentene. Vissza nem térítendő támogatásra lenne szükség, főleg azoknak, akik a turizmusból élnek

– tette hozzá az ügyvezető.

A ZONA esetében a tulajdonos legalább abba belement, hogy az év végéig alacsonyabb bérleti díjat kell fizetni – igaz, tavaszig nem is gondolkodnak az újranyitásában –, ám a Szabadság Bisztrónál még csak kedvezmény sincs, így ha nagyon nem megy az üzlet, azt is be kell zárni. Sebők Manna szerint már így is 50 százalék alatti a forgalom a tavalyihoz képest, ahhoz pedig, hogy életben maradjon, kellene a külső segítség. Bár szóba került a házhoz szállítás is, a fine dining nem éppen alkalmas műfaj erre.

Az emberek félnek, inkább otthon ülnek, az egészségesek sem mernek kimenni, nem fogyasztanak, pedig fontos lenne a társadalmi felelősségvállalás, amelynek nem csak a maszkviselésben kellene kimerülni, emiatt pedig egymás után mennek tönkre a vállalkozások, legyen szó körmösről, fodrászról, kávézóról vagy akár étteremről

– mondta Sebők Manna.

