Mentesítenék a karanténkötelezettség alól azokat, akik a földeken dolgoznak

A gazdálkodók érdekképviseleti szervezete, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felülvizsgálatot kért a házi karanténnal kapcsolatban. Ugyanis koronavírus második hulláma ide avagy oda, a mezőgazdasági munkákat el kell végezni. A NAK jelzését a döntéshozók kedvezően bírálták el, azaz a hatósági házi karantén alól mentesülhetnek a gazdálkodók, így garantálni lehet a zökkenőmentes munkavégzést az agráriumban – olvasható a NAK honlapján pénteken közzétett közleményben.

Eszerint méltányossági alapon lehetne kérni a felmentést a hatósági házi karantén alól. A lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya adhatja meg. A felmentés akkor lehetséges, ha a járványügyi védekezés hatósági házi karantén nélkül is megoldható. Méltányossági ok lehet a mezőgazdasági munkák elvégzése is, de ezt részletesen meg kell indokolni a kérelmezőnek. A felmentés birtokában a hatósági határozatban kijelölt lakóhely is elhagyható.