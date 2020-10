Harmadával csökkent a Mol forgalma a töltőállomásokon a koronavírus-járvány első hulláma alatt – mondta az Indexnek adott interjúban Orosz András. A Mol Magyarország kiskereskedelmi igazgatója arról is beszélt, hogy a járványnak van pozitív hozadéka is: a jövőben a közlekedési eszközök egészségesebb mixét használjuk majd. Az elmúlt hónapokban a vállalat több mint 2,5 millió liter kéz- és felületfertőtlenítőt állított elő és szállított ki az ország különböző pontjaira, hogy segítse a koronavírus-járvány megfékezését.

Milyen hatással volt a koronavírus-járvány a Mol-kutak forgalmára?

Az elmúlt években jellemzően nőtt a kutak forgalma, az emberek egyre többet utaztak, és az áruszállítás is növekedett. A pandémia berobbanásáig, márciusig nagyon jó évkezdetünk volt, a karanténidőszak beköszönte után viszont gyorsan csökkent a forgalom. Április elején volt a mélypont.

Mekkora volt a visszaesés?

Magyarországon összességében 30–35 százalékos. A nyár közeledtével ez nagyon lassan, de kezdett újra nőni, majd augusztus végére ismét normalizálódott a helyzet. Most azonban újfent határzár van, az emberek pedig kezdenek óvatosabbak lenni. Az egyik, ami nagyban befolyásolja a forgalmat, az az áruforgalom – a kereskedők, a termelő vállalatok és az egész ország célja, hogy ez a legzökkenőmentesebben történjen. A másik, hogy mennyi turista jön Magyarországra: az idén, ahogy mi sem mentünk, hozzánk sem jöttek.

A belföldi turizmus viszont jelentős volt, főleg a Balatonon, de ez nem tudta országos szinten kompenzálni a külföldi turisták kiesését.

Fontos még, hogy van-e iskola, illetve, hogy az emberek otthonról dolgoznak, vagy bejárnak a munkahelyükre. Ha az emberek reggel nem indulnak el az autóval, az a forgalomból nyilvánvalóan hiányzik. Ha az élet nem áll meg, kilométerből is többet fogyasztunk. A következő hetekben, hónapokban megvan az a kockázat, hogy kevesebbet fogunk közlekedni.

A Mol belépett a fertőtlenítőszerek piacára is egy új termékkel. Honnan jött a Hygi alapötlete?

A világjárványban a fertőtlenítőszer a védekezés egyik legfontosabb eszköze, és hiánya miatt óriási volt iránta a kereslet tavasszal. Mivel a fertőtlenítő alkoholtartalmú termék, hasonlóan a téli szélvédőmosó folyadékhoz,

a gyártósorunkat egy másik receptúrával viszonylag egyszerűen és gyorsan át tudtuk állítani fertőtlenítőgyártásra.

Sikerült a hatóságokkal, valamint más cégekkel együttműködve alapanyagokat szereznünk. A kollégák pedig nagyon elhivatottak voltak, az operatív törzzsel együttműködve március vége óta folyamatosan, összesen több mint 2,5 millió liter kéz- és felületfertőtlenítővel láttuk el a védekezés frontvonalában lévő intézményeket – kórházakat, közműcégeket, közlekedési vállalatokat. Vásárlóink szintén hozzáférhettek a termékekhez, hiszen ott vagyunk az ország minden pontján, Magyarországon 467 Mol-kút van, melyek folyamatosan nyitva voltak.

Amikor megnőtt a kereslet a fertőtlenítőszerek, maszkok iránt, jelentősen megugrottak ezen termékek árai. Az alapanyagok beszerzésekor tapasztaltak drágulást? Mi volt a Mol üzletpolitikája ezen a téren?

Elég szigorú szabályokat fektettünk le már az elején: azt az árrést, amit alkalmazunk a termékeinknél, ugyanazt alkalmazzuk minden esetben.

Nem kezdtünk extra árazásba.

Az alapanyagok beszerzésekor viszont láttuk, hogy több esetben azért a ceruza vastagon fogott, és ez okozta, hogy a végén a fogyasztói ár is magas volt. Nem használtunk válságárazást, inkább arra törekedtünk, hogy a Multipont kártyával vagy Mol Go appal rendelkező vásárlóink kedvezményesen tudjanak hozzájutni ezekhez a termékekhez. Ennek nyilván van egy üzleti hozadéka is, hiszen aki ezt észrevette, az értékelte is.

Hogyan védik a dolgozókat, illetve a vásárlókat a járvány idején?

Van rá protokoll, hogy óránként mit kell takarítani, fertőtleníteni. A töltőpisztoly ebből a szempontból nagyon fontos, hiszen sokan érnek hozzá, ugyanez a helyzet a mosdókkal is, illetve minden olyan felülettel, amellyel a vásárlók érintkeznek – ezeket legalább óránként kell takarítani. Több mint 14 ezer mélyfertőtlenítést rendeltünk el külsős cégen keresztül. Minden töltőállomásunkra telepítettünk plexifalakat a kasszákhoz, minden kollégánkat elláttuk maszkkal, aki igényelte, gumikesztyűvel. A vásárlóknak is biztosítottunk kesztyűket. Az összes töltőállomáson Hygi-állványokat állítottunk fel, ahol a shopba belépők ingyenesen fertőtleníthetik a kezüket – a jövőben ezeket sem akarjuk megszüntetni. A járványhelyzetben a higiéniával kapcsolatos érzékenységünk, elvárásunk fokozódott, nekünk pedig a vásárlóink igényeit, biztonságát kell szem előtt tartanunk. Önös üzleti érdekeink is azt diktálják, hogy a járvány elleni védekezés kapcsán minden tőlünk telhetőt megtegyünk.

Mindezeknek mekkora költségei vannak a Molra nézve?

Ha csak a magyar töltőállomás-hálózatot nézzük, akkor több száz millió forintos az a nagyságrend, amit pluszköltségként higiéniára költünk.

A járvány hatása miatt be kellett zárni kutakat?

Felkészültünk rá, de végül nem zártunk be egyet sem. A nyitvatartási időt viszont 168 helyszínen változtattuk. A tranzakciószám jelentősen visszaesett, 30 százalékkal, ami azt jelenti, hogy optimalizálni kellett a működésünket. Arra azért odafigyeltünk, lévén több ezer kollégánk van, hogy a munkahelyek megtartását továbbra is biztosítani tudjuk. A nyitvatartás volt az, amin inkább módosítottunk, hogy továbbra is ott legyünk mindenhol.

Hogyan készülnek a második hullámra?

A járvány második hulláma más, mint az első. Az egész Mol-csoportnak fontos stratégiai célja, hogy a működése zavartalan legyen. Ebben a vállalat üzleti érdekein túl van egy országos és egy regionális felelősségünk is – hiszen a régióban összesen 1933 töltőállomásunk van. Két alapelvünk van: a munkavállalók, vásárlók egészsége és a működés folytonossága. Most az aktív, dinamikus védekezés stratégiáját követjük: szigorú óvintézkedések mellett – kötelező maszkviselés, 1,5 méter távolságtartás, rendszeres kézmosás – dolgozunk. Fenntartunk egyfajta rugalmasságot, nem fektetünk le merev elveket, hogy a helyzet alakulásának megfelelően tudjunk agilisan reagálni.

Amíg a termelő cégek termelnek, a kiskereskedelem pedig nyitva van, kiszolgáljuk a vásárlóinkat.

Ebben nem kívánunk semmiféle megszorítást tenni.

Mit tapasztalnak a vásárlók részéről?

Ahogy érkeznek az újabb hírek, a vásárlók teljesen természetes emberi módon reagálnak ezekre. Szerintem az emberek most talán fegyelmezettebbek, mint tavasszal, többen hordanak maszkot, jobban odafigyelnek a szabályok betartására, viszont az is látszik, hogy ha a vírus kevésbé veszélyeztet minket, akkor abban a pillanatban szeretnénk újra normális és teljes életet élni. Ha jövő nyárra visszatérne az élet a rendes kerékvágásba, az emberek az elmaradt nyaralást, utazást, kimozdulást pótolni szeretnék. Valószínűleg viszünk magunkkal kézfertőtlenítőt, valószínűleg olyan helyeken fogunk megállni, ahol nagyobb a higiénia. Általában a válságidőszakokban megfigyelhető, ha visszaszorítjuk a fogyasztást, akkor utána ez az inga kileng, ezért biztos vagyok benne, hogy sokat fogunk utazni.

A Limo és Bubi milyen használati adatokat produkált az elmúlt időszakban?

Tavasszal a kijárási korlátozások a mobilitási szokásokra voltak a legnagyobb hatással. A veszélyhelyzet után azonban szolgáltatásaink a korábbi időszaknál még magasabb kihasználtsággal működtek. Úgy gondolom,

a pandémia egyik következménye az lesz, hogy a tömegközlekedésnek, az autózásnak, a kerékpározásnak, a rollerezésnek és úgy általában a sharing economynak egy sokkal egészségesebb mixét fogjuk használni.

A járvány hatására hosszabb evolúciós szakaszokat léphetünk át, gyorsabban meg tudunk ugrani fejlődési lépéseket. Szerintem ezt a Molnál mi tényleg lehetőségként éljük meg.

Hogyan látja az olajipar helyzetét a koronavírus árnyékában?

Drámaian megváltozott az olajpiac: a világjárvány berobbanását követően a kínálathoz alacsony kereslet párosult, így nagyon olcsó lett az olaj. Volt olyan nap, amikor pár percig mínuszba fordultak az olajárak, ami nagyon extrém dolog. Igen hektikusan változtak az árak, azonban mára ismét 40 dollár fölött mozognak, és a szakértők szerint nagy változások most nem várhatók. A finomítói marginok (árrések) az elmúlt időszakban sokkal szűkebbek lettek, így az olajipari cégeknek meg kellett azzal barátkozniuk, hogy alacsonyabb volt ennek a típusú tevékenységnek a jövedelmezősége. A Molnál 2030-ra szeretnénk azt elérni, hogy a fogyasztói szolgáltatásokból származó EBITDA elérje a Mol-csoport eredményének 30 százalékát. Ezt most – köszönhetően ennek a speciális helyzetnek – már elértük, és a jövőben, a kutatás-termelés (upstream) és a finomítás-nagykereskedelem (downstream) piaci helyzetének javulását követően is szeretnénk ezt az arányt megtartani.