Szerencsésnek mondható a magyar parasport helyzete – főleg, ami a jelenlegi, több mint fél éve elhúzódó járványidőszakot illeti. Igaz, a sportolók, az edzők, a szakmai stáb, a vezetők évek óta nagy erőkkel dolgoztak azon, hogy a 2020-as tokiói játékokon kiemelkedő eredményeket érjen el Magyarország, így mindenkit mélyen érintett, hogy a koronavírus miatt egy évvel elhalasztották a paralimpiát, de senki nem keseredett el. Holott egy év meghatározó egy sportoló életében, kiváltképp, ha paralimpiára készül, elvégre a felkészülés szempontjából alapvetően négyéves ciklusban kell gondolkodni. Ehhez képest a világjárvány miatt nagyjából 150 verseny marad el a parasportban idén. Az év első fele kvalifikációról, a második fele a paralimpiáról szólt volna, a versenyek felében pedig a magyarok is érdekeltek voltak.

Sajnos összeomlott a rendszer. A paralimpia elhalasztása sok nehézséget szül, több sportoló ugyanis úgy készült az idei játékokra, hogy az az utolsó nagy nemzetközi tornája, ehhez képest még egy évig edzhet Tokióra. Meg is kérdeztük a versenyzőket, vállalják-e a további egy év felkészülést, és szerencsére mindenki igent mondott. Tudjuk, minden rosszban van valami jó, így a jelenlegi helyzetből is megpróbáljuk kihozni a legtöbbet, márpedig a fiatal versenyzőink esetében még jól is jön a halasztás, elvégre egy év alatt sokat fejlődhetnek, ráadásul több sportolónknak lesz esélye kijutni a paralimpiára