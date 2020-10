Lenullázza a járvány a repteret

Szeptemberben 94 százalékkal esett vissza az utasforgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőterén az egy évvel korábbi időszakhoz képest – számolt be a Budapest Airport. Ezzel együtt az áruforgalom néhány százalékponttal zsugorodott mindössze.

Ez a brutális utasszám-csökkenés egyedülálló Európában. Az Airports Council International adatai szerint Európában a koronavírus miatt átlagosan 72 százalékos a visszaesés, azaz kevesebb mint negyedére esett az utasszám. Ezen belül a legjobban Olaszország és Dél-Európa áll, itt csak 69 százalékkal csökkent az utasok száma. Németországban, Észak-Európában és a Benelux államokban 78-79 százalékos a csökkenés. A legjobb időszak nyáron volt, akkor az átlagos forgalom csak 65 százalékkal maradt el a 2019-estől.

Kelet-Európa a maga 76 százalékos visszaesésével így a középmezőnyben van, Ezen belül pedig meglehetősen rossz számokat mutat Budapest.

Az ok nyilvánvaló: a határzár. Míg Európában szabad a beutazás – legfeljebb karantént, illetve kötelező tesztelést ír elő a szabályozás –, addig Magyarországra külföldi alapvetően nem is léphet be. Ez pedig lényegében le is nullázza a reptér forgalmát.

Egyelőre nem lehet tudni, meddig tartja fenn a kormány a határzárat – az ezt szabályozó rendelet hatálya mindig az adott hónap végéig szól. Tehát elvileg november elsejétől kinyithat az ország. Vagy újabb módosítással még egy hónapra zárva marad. Utána már az lesz a kérdés, lesz-e bármilyen változás karácsonykor.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a Csipkerózsika-szerű álomba zuhant reptér eladását befolyásolja-e a határzár vagy sem. Az biztos, hogy a potenciális vevők tárgyalási pozícióját erősíti ez a helyzet, korai lenne ugyanakkor eldöntöttnek tekinteni ezt a meccset. A reptér az elmúlt években a teljes privatizációt követően is gazdát cserélt, újra meg újra hírbe hozzák magyar befektetőkkel is. A napokban Jellinek Dániel, az Indotek-csoport vezetője erősítette meg, hogy tárgyalnak a repülőtér megvásárlásáról. Mivel az egész piac átárazódott, ez mindkét fél számára tárgyalási alap lehet – feltételezhetően jóval kedvezőbb áron lehet reptérhez jutni.

(Borítókép: A Liszt Ferenc repülőtér 2-es terminálja 2020. április 8-án. Fotó: Huszti István / Index)