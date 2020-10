Új gazdaságvédelmi intézkedéseket jelentett be Varga Mihály

„Újabb eszközökkel gyorsítjuk és hatékonyabbá tesszük a közbeszerzési ellenőrzéseket” – jelentette be a pénzügyminiszter egy, a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs ülésének szünetében felvett Facebook-videóban. Beszámolt arról is, megegyeztek, hogy a kormány tovább fejleszti az elektronikus közbeszerzési rendszert, amely a piaci versenyt is erősíteni fogja.

Ezen túlmenően a beruházások gyorsítása és támogatása érdekében a kutatás-fejlesztéshez, innovációhoz kapcsolódó állami projekteket, beruházásokat is mentesítik a bonyolult adminisztrációs szabályok alól.

A miniszter bejelentette azt is, hogy újabb forrásokat biztosítanak a költségvetésből a beruházások támogatására.

Az eszközberuházási pályázati program 4,5 milliárd forintos keretösszegét 7,1 milliárdra emelték.

Ebből a cégek gépeket, informatikai berendezéseket vásárolhatnak, és technológiai fejlesztéseket valósíthatnak meg. A támogatásnak köszönhetően 14 milliárd forintnyi beruházás valósulhat meg.

A cél a beruházások ösztönzése a vállalkozások és az állam oldaláról is, a költségvetési politika partner ebben – jelezte a tárcavezető.