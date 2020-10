A jegybank fontos klímabarát döntésnek tartja, hogy az első hazai kereskedelmi bank, az OTP, csatlakozott az Energiahatékony Jelzálog Kezdeményezés elnevezésű európai platformhoz. Ez a kezdeményezés az energiahatékony ingatlanvásárlásokat, illetve az ingatlanokon elvégzett energiahatékonyság-növelő beruházásokat ösztönzi kedvezményes hitelekkel – olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján közzétett közleményben.

A kezdeményezésben résztvevők nemcsak a zöld jelzáloghitelek kockázatkezelésének fejlesztéséhez, zöld jelzáloglevelek kibocsátásához, de a magyarországi lakossági energiafelhasználás és a kapcsolódó üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez is hozzájárulhatnak.

Az MNB 2020-tól tőkekövetelmény kedvezménnyel is ösztönzi az energiahatékony hitelezést. A jegybank fontosnak tartja, hogy a továbbiakban minél több hazai hitelintézet kapcsolódjon be az energiahatékony lakáscélú hitelezésbe. A jegybank 2019. februárjában azért hirdette meg Zöld Programját, hogy – a pénzügyi piaci szereplővel együttműködve – mérsékelje a környezeti anomáliákkal, problémákkal kapcsolatos ökológiai, gazdasági és pénzügyi kockázatokat, s klímabarát módon erősítse Magyarország versenyképességét.



Az MNB szerint az épületek energiahatékonysága a zöld gazdaság egyik kitörési pontja. Ha jelentős számban újítanák fel a hazai lakó- és nem lakóépület-állományt, akkor ez nemcsak a klímaváltozás ellen lenne hatékony, hanem jelentős keresletet teremtene a hazai építőiparnak is.