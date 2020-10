A Tesla legújabb üzeme Texasban épül, Austin város közelében, méghozzá nem is akárhogyan. Mint megírtuk, az építkezés idén júliusban kezdődött, és a jelek szerint Elon Musk komolyan gondolta, amikor nemrég bejelentette, hogy a gyár jövőre már termelni fog. Az építkezés méreteit és a beruházás szintjét figyelembe véve ez egyszerűen hihetetlen teljesítménynek tűnik, azonban a helyszínről készült legfrissebb drónfelvételek alapján mégis valóság lehet a dolog, az alapok ugyanis már állnak. A választás sem véletlen, hiszen Texas a teherautók legnagyobb piaca, és a Tesla adókedvezményt is kapott a gyár odacsábítására. A helyiek mindenesetre nagyon várják a gyár megnyitását, mert ötezer munkahely létesítését jelentette be a Tesla vezére.

itt fogják gyártani a cég két, máris ikonikussá vált termékét, a Cybetruckot és a Semi névre keresztelt nyergesvontatót.

Nem lehet nem észre venni a nemrég nagy sajtóvisszhangot kapó konkurens cég, a Nikola közelben levő beruházásával való párhuzamokat, de még inkább a különbségeket. A Nikola ugyancsak az amerikai délnyugaton levő Arizona államban vásárolt területet, ahol szintén gigászi beruházást és rengeteg új munkahelyet ígért, ráadásul jóval a Tesla texasi építkezése előtt,

ott viszont 2018 óta egy kapavágás sem történt.

Fő is emiatt a cég részvényeseinek feje, hiszen zuhannak a részvényárak, míg szeptember elején a Nikola egy részvényéért 50 dollárnál is többet kértek, értékük csak 19 dollár körül mozgott a hónap vége felé. A Tesla azonban stabilizálódni látszik, folyamatosan jó hírek érkezenek a cég háza tájáról, immáron stabilan nyereséges.

A szóban forgó új, Texas állambeli Gigafactory mindenesetre valóban lenyűgöző lesz, és a tervek szerint 500 ezer négyzetméter összterületű üzembe már most megkezdték a munkaerő toborzását, sőt, száz állást akár azonnali belépéssel hirdettek meg.

A helyi elöljáróságok is nagy érdeklődéssel figyelik a beruházást, különösen a Covid-járvány közepette fellángoló munkanélküliség kapcsán. Ők a „Speed of Elon”, vagyis Elon-sebesség kifejezést használták, az angol „Speed of light”-ra, vagyis fénysebességre utalva.

(Borítókép: Az épülő texasi Gigafactory 2020. október 10-én. Fotó: Jeff Roberts / YouTube)