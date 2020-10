Csaknem kétszer olyan gyorsan nőtt Kelet-Közép-Európában a digitális gazdaság a pandémia első öt hónapjában, mint az elmúlt két évben – olvasható a McKinsey legfrissebb elemzésében. A globális tanácsadó cég adatai szerint 2020 januárja és májusa között a térségben több mint 14 százalékos növekedési ütemet mutatott fel a digitális gazdaság, megközelítve a 2019-es egész éves bővülés mértékét. Elsősorban a koronavírus-járvány miatt 12 millió új online felhasználó jelent meg a régióban.

A McKinsey két évvel ezelőtt Kelet-Közép-Európa tíz országát, köztük Magyarországot, vette górcső alá a digitalizáció szintjét, fejlettségét vizsgálva. A 2018-as kutatás szerint a gazdaság masszív mértékű digitalizálása 2025-re 200 milliárd eurót tehet hozzá a térség GDP-jéhez. A most megjelent, Digital Challengers in the next normal in Central and Eastern Europe címet viselő friss elemzésből kiderül, hogy 2017 és 2019 között a régió digitális gazdasága évente csaknem nyolc százalékkal nőtt. Tavaly nagyjából két százalékkal teljesítette túl az előzetes elemzői várakozásokat, mintegy 94 milliárd eurós értéket érve el. Mivel azonban a digitális éllovasoknak ennél gyorsabban sikerült bővülniük, Kelet-Közép-Európának még nagyobb lett a lemaradása velük szemben – áll a tanácsadó cég tanulmányában.