Itt a világ legdrágább szívgyógyszere

A transthyretin amyloid cardiomyopathia egy viszonylag ritka szívbetegség, az Egyesült Államokban becslések szerint nagyjából 120 000 embert érint. A leírás szerint ebben vagy legalábbis ilyesmiben szenvedhetett a kőszívű rember, vagyis Baradlay Kazimir, Jókai regényalakja is. (Az író maga „szívverőér-kövesülést” említ, a név és a leírás azonban inkább amyloidlerakódásra utal).

A betegség során kóros anyagok rakódnak le a szív izomzatában, aminek hatására az megkeményedik, az összehúzódások után nehezebben ernyed el, majd végül felmondja a szolgálatot. A betegség eddig gyakorlatilag gyógyíthatatlan volt, esetleg együttes szív- és májátültetéssel lehetett próbálkozni, mivel a kóros fehérjék a májban termelődnek, de a szívben rakódnak le.

A világ legnagyobb gyógyszergyártója, az amerikai Pfizer azonban megtalálta a megoldást, méghozzá szenzációsan egyszerű formában: mindössze egy tablettát kell szedni, aminek ráadásul alig vannak mellékhatásai.

EDDIG AKÁR MESÉBE ILLŐ SIKERSZTORI IS LEHETNE A GYÓGYSZER, VAGYIS A VINDAQUEL, A TAFAMIDIS HATÓANYAGGAL BÍRÓ PIRULA TÖRTÉNETE, DE VAN EGY BÖKKENŐ, MÉGPEDIG AZ ÁRA. AZ USÁ-BAN UGYANIS 225 000 DOLLÁRBA, VAGYIS NAGYJÁBÓL 68 MILLIÓ FORINTBA KERÜL A KEZELÉS ÉVENTE, ÉS AKKOR AZ AMERIKAI BETEGEK MÉG JÓL IS JÁRTAK.

Japánban például ugyanis 750 000 dollár (225 millió forint) az éves terápia költsége.

A betegek döntő többsége ráadásul 65 év feletti, tehát nagyrészt nyugdíjasokról van szó, akiknek egyrészt kisebb a jövedelmük, másrészt nagy eséllyel a részükre megalkotott amerikai állami egészségbiztosítási rendszer, a Medicare segítségével próbálja meg a kezelés költségeit finanszírozni. Eddig még talán rendben is lenne a dolog, de legtöbbjük még a gyógyszer támogatott árát sem tudná megfizetni, így

hiába a csodagyógyszer, nem gyógyulnak a betegek.

Itt azonban közbelépett a gyártó, és vállalta, hogy a betegekre eső rész kifizetését nagyvonalúan (mások szerint inkább a saját, jól felfogott érdekében) átvállalja. Az Egyesült Államokban az ilyesmi azonban szigorú szabályozás alá esik, ha az adófizetők pénzéről van szó. Az egészségügyi minisztérium attól tartott, hogy így túlzottan megugrik majd a kezelések száma, esetleg olyanoknak is felírják a szert, akiknek voltaképpen nem is lenne szükségük rá, ami viszont rövid úton az időskorúak számára fenntartott, állami finanszírozású egészségbiztositó összeomlásához vezethetne.

Ebből kifolyólag aztán a rendszer keresztbe tett a Pfizernek, az állami betegek pedig vagy fizettek saját zsebből, vagy nem gyógyultak. A dolog pikantériája, hogy a magánbiztositással rendelkező páciensek önrészét minden további nélkül fizetheti a gyártó. A Barron's nevű tőzsdefigyelő oldal riportja szerint

A PFIZER EZÉRT PERT INDÍTOTT AZ AMERIKAI KORMÁNY ELLEN,

ami viszont a konkrét esetnél is előbbre mutat. Ha nyernek, és esetükben mégis engedélyezi a hatóság az állami betegek önrészének finanszírozását, akkor a többi gyártó is joggal tarthat majd ilyesmire igényt, ami viszont az eredeti félelmek beigazolódását, vagyis a drága gyógyszerek felírásának megugrását és végső soron a rendszer csődjét okozhatja. Egy elismert biztosítási szakértő, Ge Bai, a John Hopkins Egyetem munkatársa szerint a dominóelv elindulását jelentené a Pfizer győzelme.

A PER KIMENETELÉT TEHÁT ÁRGUS SZEMEKKEL FIGYELIK A GYÓGYSZERGYÁRTÓK ÉS TERMÉSZETESEN A TŐZSDÉK IS.

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy az USA szövetségi kormánya több gyógyszergyártót, köztük a Pfizert is pereli, mivel szerintük szabálytalanul támogattak a Medicare alá tartozó betegeket, illetve orvosaikat drága szerek felírására ösztönözték. A perek annak közepette zajlanak, hogy Trump elnök és mindkét parlamenti párt képviselői is elkezdtek foglalkozni a Medicare gyógyszerkiadásainak csökkentésével, ami az elmúlt évtizedben meredek emelkedést mutatott, és jelenleg évi 168 milliárd dollárnál tart. Ha minden arra rászoruló beteghez eljutna a Pfizer csodagyógyszere, az további 32 milliárd dollárba kerülne az adófizetőknek.

A pandémia megmutatta, hogy még a leggazdagabb országok erőforrásai is végesek.

Ezt már Dr. Dhruv Kazi, a bostoni Beth Israel Deaconess Medical Center kardiológusa mondta.

A történet további iróniája, hogy a szer reklámjához a cég egy valódi transthyretin amyloid cardiomyopathiás beteg, a 72 éves Walter Feigenson képét használta fel, amiért összesen 1000 dollárt fizetett a súlyos szívbeteg nyugdíjasnak.

Feigenson úr teljes éves jövedelme nagyjából egytizede a gyógyszer árának, és lévén állami egészségbiztosítással rendelkező beteg, jelenleg csak különböző segélyszervezetek támogatásával tud kezeléshez jutni. Ő viszont senkit nem perel, pedig erre talán leginkább neki lenne oka.

