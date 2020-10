Mesterséges intelligencia segítheti a vállalkozókat

Megalakul a Mesterséges Intelligencia Innovációs Központ, amelynek fő feladata a technológiai, képzési, kutatási, infrastrukturális piacterek kiépítésében való segítségnyújtás lesz – jelentette be közleményben az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). Emellett abban is segíti a kkv-kat, hogy megismerjék a különböző technológiákat, illetve megtalálják a megfelelő beszállítókat is.

A központ lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozók trénerekkel konzultáljanak az alkalmazásokról, ilyen jellegű csomagokat állít össze, valamint megteremti a vállalkozások számára az egymástól való tanulás lehetőségét is.



Emellett létrehozzák a SZTAKI vezetésével a Nemzeti MI Lab elnevezésű intézményt, amelyhez akkor érdemes fordulni, ha egy vállalkozásnál speciális, kutatói munka bevonását feltételező MI-technológiai igény merül fel. A Nemzeti MI Lab mesterségesintelligencia-központú üzleti programok és befektetési alapok fejlesztésével, valamint startup inkubációval támogatja a potenciálisan versenyképes vállalatok létrejöttét. Tevékenysége kiterjed a gépi érzékelésre, a gépi tanuláson alapuló intelligens gyártásra, a nyelvtechnológiára, valamint a megbízható MI és anonimizációs technológiák fejlesztésére is – áll az ITM közleményében.

A tárca emlékeztet arra, hogy a nemrég elfogadott Mesterséges Intelligencia (MI) Stratégia egyik kiemelt célja az, hogy a magyar kis- és középvállalkozások (kkv-k) termelékenysége 2030-ig 26 százalékkal nőjön a mesterségesintelligencia-technológiáknak köszönhetően.