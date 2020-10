Szürkébb lehet az idei Black Friday

Kérdéses, hogyan alakul az idei Black Friday forgalma, mivel a tavaszi karanténidőszak alatt aki csak tehette, beszerezte a távmunkához és digitális oktatáshoz szükséges elektronikai cikkeket – derül ki a Népszava cikkéből. A lap szerint a karanténidőszakban tapasztalt e-kereskedelmi forgalombővülés nem maradt tartós, mivel az online boltok forgalma az első negyedévi 21 százalékos bővülés után a második negyedévben 47 százalékra ugrott éves alapon, a harmadik negyedévre azonban már ismét csak 19 százalékra esett vissza. Hasonló ugrás, majd visszaesés figyelhető meg az online vásárlások számában és kosárértékében is, amiben közrejátszhat az is, hogy ismét korlátozások nélkül látogathatóak lettek a hagyományos üzletek, másrészt a lakosság elkölthető jövedelmének csökkenése is.

A GKI Digital adataiból az is látszik, hogy a második negyedévi bővülés a műszaki és számítástechnikai cikkek, valamint az élelmiszereket és drogériai termékeket magába foglaló, úgynevezett FMCG területén volt a legerőteljesebb. A műszaki cikkek forgalma például 84 százalékkal emelkedett a második negyedévben.

Az idei ünnepi szezon húzóereje valószínűleg nem a műszaki kategória lesz – mondta Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója. aki szerint most inkább az olyan termékekre lesz nagyobb kereslet, amelyekre amúgy is szükség van, de ajándéknak is jók. Szépségápolási termékek, játékok, könyv, ruházati és a kisebb értékű szórakoztatóelektronikai cikkekre lehet a legnagyobb kereslet.

Az ünnepi szezon forgalmának különböző csatornák közti megoszlását befolyásolja az is, hogyan alakul az aktuális járványhelyzet. Madar Norbert a kereskedelem egészét tekintve nem vár erős idei ünnepi időszakot, de sok vásárlás átterelődhet az online piacra.