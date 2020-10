Már a Mercedes-Maybachnak is lett luxusterepjárója

Mostantól rendelhető az amerikai piacon a Mercedes-Maybach legújabb terméke, a GLS 600 névre keresztelt luxus terepjáró, a cseppet sem olcsó, 161 550 dolláros áron. Ez persze mellbevágó, de ha az új járgány műszaki paramétereit, tudását, és konkurensei, mint például a Bentley Bentayga, vagy az Aston Martin DBX árszínvonalát is figyelembe vesszük, azt kell mondjuk, ez bizony ennyiért nem is sok, természetesen azoknak, akik tudnak és akarnak is ennyit kocsira költeni.

Mit is kapunk ennyi pénzért pontosan?

Először is egy legendás márkanevet. Az alapitó, Wilhelm Maybach a Daimler mérnöke volt, mielőtt önálló útra lépett volna. A Maybach 1909-ben kezdett autókat gyártani, akkor még az ugyancsak legendás Zeppelin léghajógyár égisze alatt. Ebben az időben az autók mellett repülőgépmotorokat is gyártottak. Aztán jött a világháború, és a Maybachot befogták a hadiiparba, a cég szállította több német páncéloshoz a motorokat. A háború után nem indult újra az autógyártás, a vállalat életében az hozott fordulópontot, amikor 1960-ban a Mercedes megvásárolta a céget. Ekkoriban exkluzív modelleket készítettek, kétkezi munkával, de Mercedes márkanév alatt. Az újabb fordulat 1997-ben következett be, a Tokyo Motor Show alkalmával, amikor bemutattak két új, hihetetlen luxussal és technológiával ellátott limuzint, az 57 és 62 névre keresztelt modelleket, immáron azonban Maybach márkanév alatt. A nem is titkolt elképzelés az volt, hogy

A ROLLS-ROYCE AUTÓINAK ÁLLÍTSANAK KONKURENCIÁT.

Az koncepció azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, sokak szerint azért, mert a modellek túlzottan hasonlítottak a Mercedes S osztályhoz, viszont lényegesen magasabb áron, jóval 300 ezer dollár felett kínálták őket. Igy 2013-tól újabb szünet következett, most azonban itt az ismételt visszatérés ideje, ezúttal a luxus terepjárók osztályában kíván a Maybach a legelitebb klubba belépni. Az eddig látott képek és műszaki tartalom alapján erre meg is van az esély, ráadásul úgy tűnik, ezúttal az árat is sikerült jobban belőni. A GLS 600 olcsóbb lesz a márka két másik modelljénél, az S560 és S650 szedánoknál. A meghajtásról egy 4 literes, V8-as biturbó motor gondoskodik, egy 48 voltos elektromos rendszerrel megtámogatva. A teljesítménnyel ezúttal sem lesz gond,

558 LÓERŐRE ÉS 730 NM NYOMATÉKRA SZÁMÍTHATUNK.

Ezt az elektromos rendszer szükség esetén további 22 lóerővel és 250 NM-el tudja kiegészíteni, rövidebb időtartamokra (EQ boost). Az erőátvitelről kilenc sebességes automata váltó gondoskodik, a gyorsulás pedig a mérethez képest kifejezetten jó, a 100 kilóméter per órás sebesség eléréséhez kevesebb, mint 5 másodperc kell majd. A hatalmas méret ellenére csak két ülés sor lesz, hátul azonban nagyjából egy Jumbo Jet első osztályú kabinjához hasonló helykínálatra, akár szinte teljesen fekvő pozícióra, illetve masszázsülésekre lesz lehetőség, azzal a nyílt szándékkal, hogy a tulajdonosnak inkább a hátsó ülésen van a helye, mivel ilyen autóhoz és presztízshez már sofőr is dukál. A sok króm, és a kéttónusú fényezés immáron a Maybach sajátossága, igy messziről is nyilvánvaló, hogy milyen autóval van dolgunk. A fogyasztásról nem túl sok szó esett, de ebben a szegmensben ez nem a vásárlók fő szempontja. A kör tehát bezárult, az egykoron a Damlertől lelépő mérnök önálló cége ismét a Damiler-Benz fennhatósága alatt gyártja a továbbra is kiváló autókat.

6 Galéria: Mercedes-Maybach GLS600 Galéria: Mercedes - Maybach GLS600 (Fotó: Mercedes-Benz)

(Borítókép: Mercedes - Mayback GLS600. Fotó: Mercedes-Benz)