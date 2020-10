Kigyúrták magukat és golyóállók lettek a Covid–19 alatt

Ott kell hagyni, eléggé hiteltelen leszel, ha mindent törölsz, a bolondokhoz, trollokhoz meg türelem kell

– nagyjából mindenki így látja a negatív kommentek és értékelések kezelését azok közül a szakemberek, online értékesítőcégek tulajdonosai közül, akik ott voltak kedden a Magyar Telekom sajtótájékoztatóján, ahol arról volt szó, hogy a kkv-k mennyire tudták felvenni a kesztyűt a Covid–19-járvány okozta válsággal, vagyis inkább hogyan próbálják túlélni azt.

Iski István, a Magyar Telekom SoHo-SMB területének igazgatója egy májusban készült kutatást ismertetve elmondta, a vírus első hullámában arról kérdezték a kkv-kat, hogy a korlátozások milyen hatással voltak az üzletmenetükre.

Kiderült, hogy akik időben felkészültek az ilyen helyzetekre, markánsabb volt a digitális jelenlétük, sokkal golyóállóbbak voltak, nagyobb eséllyel vészelték át a pandémia első lökéshullámait.

„De itt nem álltak meg, az első hullámból megtanulták, hogy mire kell fókuszálniuk, további fejlesztéseket hajtottak végre, mivel rájöttek arra, hogy nekik abból előnyük származik, ha minél több üzletmenetet, munkafolyamatot online útra terelnek” – tette hozzá Iski.

A fogyasztóknak, a vásárlóknak is teljesen új helyzet volt a vírus első hulláma. Bezárták őket az otthonaikba és ami még fontosabb, hogy nem tudtak rutinszerűen, szinte rögtön hozzáférni azokhoz a szolgáltatásokhoz, amikhez normális életmenet mellett minden akadály nélkül hozzá tudnak. Nem volt otthon kenyér, tej, más élelmiszer, mit csináltak az emberek? – tették fel a kérdést a sajtótájékoztatón. Beírták az internetre, hogy mi kell nekik és megrendelték. A területi igazgató szerint a bizalom itt is elengedhetetlen, az egy dolog, hogy az ember gyorsaságot vár el egy szolgáltatótól, de azt is szem előtt tartja, hogy a vásárlói felületen milyen visszajelzéseket talál, ha pedig állandó vásárlóvá is válik, az sem lesz neki mindegy, hogy a problémáira, amiket megír az adott szolgáltatónak, milyen gyorsan reagálnak, találnak rá megoldást.

A szeptemberi, tehát a második hullámot vizsgáló, 800 fő megkérdezésével lezajlott reprezentatív kutatás eredményeit már Klenovszki János, az NRC ügyvezetője ismertette az eseményen.

Az internet születése óta kutatjuk a területet, láthatjuk, hogy hogyan alakul át a használat, a felhasználók egyre tudatosabbá válnak, problémáik megoldására olyan kkv-t keresnek, akik az interneten aktívan jelen vannak szolgáltatásaival

– vázolta. Mint mondta, ha egy cég kellően feltűnő üzenetekkel operál, és benne vagyunk a Google-keresés első két oldalában, jó esélyünk van arra, hogy sikeresek leszünk, előnyre teszünk szert azokkal szemben, akik hagyományos, offline módon hirdetnek. Azt azért hozzá kell tenni, hogy

az internetes jelenlét sem kuriózum ma már, hanem alapkövetelmény.

Klenovszki úgy látja, a digitális világban a transzparencia is egyre fontosabb, annak ellenére, hogy a magyar emberek alapvetően titkolják azt, hogy mennyit keresnek, mennyit költenek, nagy általánosságban szinte mindent, aminek a pénzükhöz köze van, egy online értékesítés során nem teheti meg azt a szolgáltató, hogy elrejti az árakat, ott világosan látszódnia kell, hogy mi, mennyibe kerül, egy egészséges piaci környezetben a teljes áttekinthetőség mindenképpen előnyt jelent.

Ahogy a Magyar Telekom SoHo-SMB területének igazgatója, úgy az NRC ügyvezetője szerint is

elengedhetetlen a megfelelő reakcióidő a szolgáltatók részéről, egy bajba került ember, akinek csőtörés van a lakásában, nem fog 24, vagy 48 órát várni arra, hogy választ kapjon: egy órán belül jön a szerelő és kártyával is fizethet.

A kutatás másik fő tanulságra, hogy nem lehet mindent egyszerre csinálni, mindenben sikeresnek lenni a digitális térben sem. A vállalkozónak fel kell mérnie, hogy pontosan mit várnak el tőle az ügyfelek, és azon az úton – a vásárlók folyamatos visszajelzései, esetenként kritikái mellett – tovább menni. A szakértő szerint egy szimpla weblap 2020-ra nem elég, ha mondjuk egy fodrászt veszünk alapul, vagy a szépségápolás más területeit, Instagram, egyéb célzott hirdetés nélkül maximum egy kis vendégkört tud fenntartani, de nagy pályás soha nem lesz.

(Borítókép: MTI/Rosta Tibor)