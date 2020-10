Agrárium: nyertes a tojáságazat, vesztes a sertésszektor

Az előző negyedévhez képest javultak a magyar mezőgazdaság kilátásai, majdnem minden érintett bizakodóbb, mint a járvány első hulláma alatt – derül ki a Takarékbank harmadik negyedéves felméréséből. A pénzintézet agrár üzletágának ügyvezető igazgatója szerint kedvezően hatott rájuk a vendéglátás, és az idegenforgalom fellendülése a nyári hónapokban, és összességében a forint euróval szembeni gyengülése is előnyükre vált, hiszen javította a külföldi értékesítés jövedelmezőségét. Hollósi Dávid azt mondta: a legsikeresebb a tojáságazat, és elégedett lehet a tejágazat is, de a baromfihús-termelés kilátásait rontotta a vízi szárnyasok iránti kereslet csökkenése.

Az igazgató úgy véli: a harmadik negyedév legnagyobb vesztese a sertéshúságazat volt, mivel szeptemberben Németországban afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznót találtak – tudósított a távirati iroda. A Takarékbank szerint alapjaiban rendezheti át az európai sertéspiacot, hogy a kínai importtilalom letörte az átvételi árakat, és az egész kontinensen átalakultak a keresleti-kínálati viszonyok.

A magyar mezőgazdaság vezető iparága, a szántóföldi növények termesztése a betakarítási időszak után is bizakodhat az igazgató szerint. A tavaszi aszályok után az időjárás kedvezőbbre fordult, a terményárak nőnek az élénk keresletnek köszönhetően, amihez a járvány miatt erősödő befektetői érdeklődés is erősít. Hollósi úgy látja: a kertészeti ágazat kilátásai mérsékelten javultak. Munkaigényes ágazatként nehézséget jelent számukra a munkaerőhiány, ezért hosszabb távon arra is készülni kell, hogy a gyümölcsök a prémium élelmiszerek kategóriájába tartozhatnak majd.