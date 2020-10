Folyamatosan töltögetik az ampullákat a Richternél

Múlt hétfőn ment ki az első szállítmány a Gyömrői útról hét egészségügyi intézménybe, három kórházba és négy egyetemi klinikára – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója.

A Richter vezére arról is beszélt, hogy azóta

„már egész sok beteg meg tudta kapni” a remdesivir hatóanyagot tartalmazó készítményüket,

de konkrét számot nem említett.

Folyamatosan szervezik, bonyolítják a gyártást, jelenleg „minőség-ellenőrzésen van egy nagyobb tétel”. Elmondta, hogy kedden egy 6000 adagból álló tétel is átment a minőség-ellenőrzésen, így

mostanra összesen 15 ezer kisüveges adagot, infúziós készítményt gyártott már le a Richter, és ezeket szállítják is az érintett kórházakba.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy

EZ a 15 ezer adag, ez annak a 3000 kórházi beteg kezelésére elegendő mennyiség része, amelyet október elejéig legyártott a Richter.

A folyamatos „kiszerelés”, minőség-ellenőrzés lényege a készítmény lejáratában rejlik, ugyanis ez nem egy tabletta, hanem egy intravénás infúzióban beadandó szer, aminek a szavatossága miatt nem akarnak nagyobb tételben felhalmozni, ugyanis, ha ez „lejár”, akkor azt már nem tudják felhasználni. A Richternél éppen ezért folyamatosan követik a szer klinikai felhasználását is.

Két héttel ezelőtt az Index számolt be róla elsőként, hogy már Magyarországnak is van koronavírus elleni gyógyszere, miután a Richternek sikerült öt hónap megfeszített munka eredményeként megoldania a súlyos stádiumban lévő Covid-betegek kezelésére jelenleg leghatékonyabbnak bizonyuló remdesivir hatóanyag szintézisét, melyet sikeresen le is gyártott.

Korábban írtunk arról is, hogy a napi statisztikákat figyelve ez a szám nem tűnik magasnak, ugyanakkor a Richter szerint a 3000 kórházi beteg kezelésére elegendő mennyiségből folyamatosan tudják biztosítani a szükséges ellátást.

A vezérigazgató kiemelte, hogy a Richter vakcinagyártással nem foglalkozik, viszont egy amerikai vállalatnak „vakcinajelölt töltést” vállaltak a debreceni üzemükben. Orbán Gábor az Arénában beszélt a Richter további koronavírust érintő projektjeiről, ezekről bővebben korábbi cikkünkben is olvashat.

Pénz > tudás

Arra a felvetésre, hogy remdesivir hatóanyagú szert milyen pénzügyi konstrukcióban csinálták, Orbán Gábor elmondta, hogy ez a része volt a „legkevésbé érdekes”, pár százmilliós közvetlen költséget említett, amelynek a legnagyobb része az anyagköltség volt. Hangsúlyozta, hogy a Richternél „rendelkezésre állt az a szakemberállomány, az a tudás, és nem mellesleg az a készülékpark Magyarországon, amivel ezt meg lehetett csinálni”, nem minden országban adottak ezek a feltételek.

Pénze mindenkinek több van, mint tudása, ilyenkor értékelődik fel az az ipari bázis, az a kutatás-fejlesztési bázis, ami a Richterben nálunk az évtizedek alatt felépült

– fogalmazott a vezérigazgató.

Beszélt a remdesivir hatóanyag történetéről is: eredetileg a Gilead nevű amerikai cég fejlesztette, ebolára. Mivel ezt szabadalmak védik, így

kereskedelmi forgalomba nem hozható a készítményük, viszont klinikai vizsgálat keretében betegeknek adhatják.

A gyógyszeripar alapvetően egy erősen versengő piac, de Orbán Gábor szerint „ilyenkor nemcsak a vállalatok, hanem az országok is összefognak”. Magyarországon az állam, mint megrendelő, finanszírozó, az egyetemek, mint tudást biztosító bázis vettek, vesznek részt ebben a folyamatban, míg az ipar, jelen esetben a Richter biztosítja a szakembergárdát és az infrastruktúrát.