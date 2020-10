A gazdasági nehézségek ellenére már várjuk a Black Fridayt

Alaposan átalakítja az egész világot a koronavírus-járvány, és ez bizony kihat a vásárlási szokásokra is. Az emberek egy része, ha teheti, már az élelmiszert is online szerzi be, és inkább kerüli a zsúfolt helyeket. A vírushelyzet miatti korlátozások ráadásul számos más nehézséget is okoztak, a gazdasági helyzetre például kifejezetten rossz hatással voltak. Ehhez képest úgy tűnik,

a vásárlási kedv nem lankad,

főleg az ünnepek előtt – legalábbis ezt támasztja alá a Reacty Digital és a LogiNet közös, 18–79 éveseket vizsgáló friss felmérése a Black Friday közeledtével.

Az offline vásárlás is népszerű

Persze elképzelhető, hogy éppen az akciónak köszönhetően továbbra is töretlen a Black Friday népszerűsége, az eredmények ugyanis azt mutatják, hogy a lakosság fele tervezi a vásárlást az akció keretében, míg egy évvel ezelőtt csak minden harmadik ember használta ki a kedvezményes árakat. A megkérdezettek nyolc százaléka vásárolna kizárólag offline, 19 százaléka online, míg 24 százaléka mindkét megoldással élne, a többiek nem terveznek vásárolni a Black Friday idején, ami immár nemcsak egyetlen pénteki napot jelent november végén, hanem elhúzódik közvetlenül a karácsony előtti napokig, aminek a vásárlók fele kifejezetten örül.

Ha még jobban elterjed a vírus, és újabb korlátozásokat vezetnek be, akkor még inkább az online vásárlás irányába terelődne a forgalom nagy része, aminek a volumene attól is függ, hogy mekkorák a termékkészletek és a kiszállítás mit tud lekezelni

– mondta Pintér Róbert, a Reacty Digital üzletfejlesztési vezetője.

Ez viszont nehézségeket szülhet, az online vásárlók ugyanis már tavaly is jelezték, hogy bizonyos termékekből nem volt megfelelő mennyiség, készlethiány adódott és késések is voltak. Erre az verzióra fel kell készülniük a kereskedőknek, és meg kell oldaniuk, ha bármilyen probléma adódik.

Érdekesség, hogy a vásárlók a gazdasági gondok ellenére csak 2000 forinttal költenének kevesebbet, mint két évvel ezelőtt. A legnépszerűbbek továbbra is a divatcikkek, utána pedig a játékok, szórakoztatóelektronika, mobiltelefon, lakberendezés, háztartási gép és a szállásfoglalás következik.

(Borítókép: MTI / EPA/Hayoung Jeon)