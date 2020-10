Az Android miatt darabolhatják fel a Google-t

A Trump-kormány igazságügyi minisztériuma, 11 tagállam ügyészeivel karöltve pert indított a techóriás Google ellen. A fordulattól hangos jelenleg az amerikai sajtó, a dolog pikantériáját többek között az adja, hogy Trump eddig fel volt háborodva, ha az EU kóstolgatni merészelte a céget, melyet eddig minden esetben védelmébe vett az európai hatóságok ellenében.

A vád mi más is lehetne, mint az antitröszttörvény megsértése, a Google keresőplatform monopolhelyzetével való visszaélés. Jelen pillanatban ez minden idők legnagyobb szabású és legnagyobb tétre menő antitrösztpere.

A vádak szerint elfogadhatatlan, hogy a Google kereső minden Android operációs rendszer része, és le sem lehet törölni.

Ennek kapcsán sokaknak eszébe juthat 1998, amikor is a Microsoft ellen indult egy nagyon hasonló per, konkrétan akkori böngészőjük, az Internet Explorer ügyfelekre történő ráerőszakolása miatt. Timothy Wu, a Columbia Egyetem jogászprofesszora szerint a Microsoft elleni per annak idején sikerrel zárult, mivel a konkurens böngészők közül a Netscape tönkretételét ugyan nem sikerült megakadályozniuk, viszont mégis létezik még konkurencia a böngészők és keresők terén a Microsoft ellenében.

Erre kitűnő példa maga a Google, és böngészője, a Chrome. Ezek valószínűleg létre sem jöttek volna a 90-es években az USA igazságügyi minisztériuma által a Microsoft ellen lefolytatott per nélkül. Ha pedig még régebbre megyünk vissza, maga

a Microsoft sem válhatott volna azzá, ami, ha annak idején az IBM ellen nem indul hasonló antitrösztper.

A történelem azonban ismétli önmagát, és újra a Szilícium-völgy került a hatóságok célkeresztjébe, sőt, a kocka fordulni is látszik, mostanra akár a Microsoft is szerepelhet a másik oldalon, hiszen saját keresőjük és böngészőjük, a Bing és az Edge már komoly veszélyben vannak a Google termékeinek egyre nagyobb térhódítása miatt.

A legújabb antitrösztper tehát akár jól is jöhet a Microsoftnak. Wu professzor szerint – aki a Nagyság Átka címmel könyvet is írt a techóriások túlzott térhódításáról – a per legfőbb nyertesei akár olyan cégek is lehetnek, amelyek széles körben még nem ismertek, mivel az internetes keresők piacára betörni, illetve a Google-lal versenyezni már szinte meg sem próbálnak, de akár jót tehet magának a Google-nak is, mivel kissé talán elkényelmesedtek, túl sok hirdetést toltak ránk, mert természetesnek vették, hogy gyakorlatilag vetélytárs nélkül uralhatják a piacot, és ezért már semmit nem kell tenniük.

A dolog érdekessége még, hogy a Google eddig érinthetetlennek tűnt Amerikában, annak ellenére, hogy Európában már eddig is dollármilliárdokra bírságolták hasonló okok, a piaci verseny megsértése miatt.

Hogy mi lesz a per kimenetele? A minisztérium jó helyzetben van, hiszen a helyzet kísérteties hasonlósága miatt gyakorlatilag elegendő a saját, 1998-as taktikájukat lemásolni, ami akkor sikerre vezetett a Microsoft elleni perben. Az elemzők szerint a végső kimenetelben nagy szerepe lesz annak is, ki nyeri majd a választásokat.

Trump elnök csapata valószínűleg továbbvinné a dolgot, és nem állna meg félúton, csak a techóriás feldarabolását tekintené elfogadható megoldásnak.

Ellenkező esetben a szakértők inkább peren kívüli megegyezést látnak valószínűnek egy bírság, esetleg egy-két marketingmódszer megváltoztatása mellett.

Meglátjuk. Az mindenesetre tény, hogy Google nélkül ma már a fejlett világban nehéz létezni, termékeik szinte megkerülhetetlenek. A Google saját Twitter-üzenetében természetesen sietett cáfolni a vádakat, szerintük az ügyfelek saját akaratukból használják a Google termékeit, ők senkire nem erőszakolnak rá semmit.

A cég mára ígért részletes választ.

(Borítókép: Google logó Davosban. Fotó: Arnd Wiegmann / Reuters, Címlapkép: Spencer Platt / Getty Images Hungary )