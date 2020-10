Tolmácsot keres a NAV: a hivatal az állampolgárokkal értetné meg magát

Két éve zajlik már a Nemzeti Adó és Vámhivatal közérthetőségi programja, amelynek keretében már több mint tízezer oldalnyi levelet, tájékoztatót, nyomtatványt és útmutatót egyszerűsítettek. A NAV most hirdetésben keres kommunikációs szakembert a programhoz – írta a Magyar Nemzet. A lap idézi az állás betöltéséhez szükséges alapvető elvárásokat, majd kiemeli az adóhatóság által megfogalmazott különleges kívánalmakat is, egyebek között a kimagasló íráskészséget, és azt, hogy előnyt jelent a szövegírói, a lektori gyakorlat, és szükség van fejlett humorérzékre is.

Kis Péter András a NAV szóvivője szerint a megfelelő jelöltnek a különféle hivatalos fordulatokkal és szakmai kifejezésekkel teli szövegből kell mindenki számára könnyen megérthető közléseket készítenie. A NAV-nál abban bíznak, hogy olyanok jelentkeznek majd, akiket foglalkoztat a nyelvészet, jártasak a kommunikáció területén, és egyfajta hivatásként tekintenek az állami működés jobbítására.

Kis Péter András hozzátette: a hatósági nyelvezet egyszerűsítése, közérthetővé tétele más országokban is fontos kérdés, így valóságos szakirodalma van a témakörnek. Az érdeklődőknek nem árt sietniük, az álláspályázat leadási határideje ma, vagyis október 22-én lejár. A fizetséget a köztisztviselői és az adóhivatalról szóló törvény alapján határozzák meg.