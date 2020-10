Húszezer hektárral nőtt az erdőterület

A kormányzat célja a klímaváltozás elleni fellépés, ennek is köszönhető, hogy az elmúlt évben a Vidékfejlesztési Program erdőtelepítési támogatásának köszönhetően 17 ezer hektár új erdő telepítésére, valamint háromezer hektár ipari ültetvény létesítésére adtak be kérelmeket a gazdák – jelentette be Zsigó Róbert családokért felelős tárca nélküli államtitkár. Ez összesen húszezer hektárral tudja növelni az ország fával borított területét.

Az erdőtelepítési támogatásokat népszerűsíti az idén nyáron indult településfásítási program is. Zsigó Róbert kiemelte, hogy a rendszerváltozás óta nem volt ennyi települést megmozgató fásítási kezdeményezés. Közel ötszáz, tízezer fő alatti település számára biztosítottak 12 ezer darab sorfát és az elültetésükhöz szükséges eszközöket.