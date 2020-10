A pandémia tavaszi időszaka alatt megnőtt az igény az e-kereskedelemre, miután az üzletek többsége zárva tartott. Ez idő alatt nemcsak a szokásosan is nagy forgalmat bonyolító webáruházak bevételei emelkedtek, hanem az élelmiszerek házhoz szállítása iránt is nőtt a kereslet. A vírusidőszak rossz hatással volt az olyan kiskereskedelmi egységekre, amelyek a fizikális térben értékesítettek, de óriási lehetőség nyílt számukra az online tér meghódítására.

Az Egyesült Államokban – március közepéig – 52 százalékkal bővült az online rendelések száma, az internetes vásárlók száma a QuantumMetric mérései szerint 8,8 százalékkal nőtt. Az online rendelések esetén az ún. non-food (tehát minden, ami nem étel-ital) nagyot ment az árukereső.hu szerint. Az ár-összehasonlító oldalon az olyan eszközökre nőtt meg radikálisan a kereslet, amelyek a romlandó élelmiszerek tárolására alkalmasak: négyszer többen kattintottak a fagyasztókra, de a gasztroforradalom a házi kenyérsütőket is elérte, közel hétszer nagyobb érdeklődés jutott ezeknek az eszköznek, mint tavaly ilyenkor.

Ahogy azt Várkonyi Balázs, az Extreme digital vezérigazgatója elmondta, óriási kereslet volt az otthoni munkavégzést segítő eszközökre, így a laptopok, tabletek, asztali lámpák, székek, de az otthoni ellátást, sütést-főzést, az otthoni barkácsolást támogató eszközök iránt is fokozott érdeklődést mutatott a lakosság. Ez utóbbit a Baleseti Sebészet is alá tudja támasztani, hiszen rengeteg sérülést okoztak ezek a nem szakértő módon használt szerszámok.

Mit venne a netről? - körkép a pandémiás e-kereskedelemről

Várkonyi úgy látja: az e-kereskedelem még nagyobb lendületet kapott, a fókusz szolgáltatói oldalról a vásárlói élmény fokozására összpontosult. Szerinte akik eddig kételkedtek, azok is azt tapasztalták, hogy az online rendelés a gyors, megbízható, higiénikus és nem utolsósorban biztonságos, ez utóbbi Várkonyi szerint egy fontos mérföldkő átugrása volt a magyar fogyasztók mentális térképén.

Tudta-e, hogy...

Március 11-e után óriási volt a kereslet a kézfertőtlenítők iránt, ott 110 százalékos volt a többlet az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest?

A munkavédelmi maszkokat 17-szeres növekedési ráta jellemezte, a tisztító- és fertőtlenítőszerek esetében is kilencszeres volt a növekedés?

Az otthoni munkavégzés szempontjából fontos termékek iránt is megnőtt a kereslet, 70 százalékkal többen kerestek laptopot, de a webkamerák, nyomtatók és tabletek sem maradtak le sokkal a sorban?

A koronavírus miatti az éttermek is változtatni kényszerültek. Délután három utáni bezáratásuk miatt nagy igény mutatkoztott az online módon kezdeményezett étel-házhozszállítás iránt is, ezen a piacon a két nagy versenyző, a Wolt és a NetPincér, a Woltnál ötször több étterem jelentkezett be, köztük olyanok is, amelyek előtte mereven elzárkóztak a házhoz szállítástól.

A nagy áruházláncok szintén kénytelenek voltak alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz, szerencsére mindegyikük rendelkezett már online rendelési lehetőséggel, de a megnövekvő igényekkel nem tudták felvenni a lépést, sokszor lehetetlenül hosszú várólistára került a vásárló, több héttel későbbi időablakokkal.

A nagy multinacionális vállalatok reakcióideje alatt gombamód nőttek ki az online zöldséges- és gyümölcsösstandok, ahol a zöldséges maga szállította ki az eladdig a piacon árusított termékét. A hentesek is kiszállításra álltak át, és úgy tűnik, még egy ideig így is maradnak. Jelen pillanatban ez a teljes online kereskedelemnek csupán 1 százaléka, de kedvező hír, hogy lassan, de biztosan kúszik felfele a mutató, és növekszik a bizalom az élelmiszer-házhozszállítás iránt is.

Olcsó húsnak híg a leve

Bíztató adatot közölt a Kifli.hu ügyvezetője, Makkay János: az általuk megbízott kutatócég mérései szerint az eddigi 1 százalékról minimális, de mégis jelentős, 0,2 százalékos felfelé mozdulás tapasztalható. A cég egy speciális területre, a lokálisan elérhető, prémiumminőségű termékekre koncentrál, gondolkodásmódja és üzleti filozófiája a startup-ökoszisztémához igazodik, így fontos számukra a fenntarthatóság, a lokális értékek és a vásárolói visszajelzések. Ez utóbbihoz Makkay hozzátette, hogy az ún. NPS (Net Promoter Score) módszere skálán a Kifli.hu 88 százalékot értek el a cég 10 hónapos hazai jelenléte alatt. Az ügyvezető bízik a növekedésben, bár hozzáteszi, hogy nehéz dolguk van, mert idehaza mind az internetpenetráció, mind pedig a beszállítói lánc hiányos, ezért nagy kihívást jelent számukra az idehaza folyamatosan jó minőséget szállítani képes kistermelők megtalálása.

Borítókép: Egy dolgozó a megrendelt árukat pakolja a hűtésre és fagyasztásra alkalmas kisteherautóba - MTI/Balogh Zoltán