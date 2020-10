Jókora támogatást kapott a kamara a falugazdászok finanszírozására

A kormány 9,9 milliárd forint plusz forrást biztosít 2023. végéig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) számára a falugazdász-hálózat működtetéséhez és ahhoz a tudásmegosztáshoz, amely szükséges az uniós pályázati források eredményes felhasználásához – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kamara a Vidékfejlesztési Program forrásaiból finanszírozhatja a falugazdászok működését, a többlettámogatás eredményeképp összesen 17,72 milliárd forintra nőtt a forráskeret. A tárcavezető szerint így folyamatosan fennmaradhat és működhet a NAK által nyújtott tájékoztatási szolgáltatás, ami elősegíti, hogy a gazdák eredményesen élhessenek az uniós támogatások lehívásának lehetőségével.

Nagy István agrárminiszter arról is beszámolt, hogy

a kormány 800 millió forintot már átcsoportosított a NAK falugazdász hálózata működésének, az államtól átvett közfeladatok biztosításához.

A miniszter szerint ezzel a forrással hozzájárulnak a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, élelmiszer-feldolgozók és a vidéki térségekben kis- és középvállalkozásként működő gazdasági szereplők tájékozottságának, felkészültségének javításához, és ezáltal versenyképességük növeléséhez.

Nagy István megemlítette, hogy a legfontosabb magyar érdekek többségét – például az érzékeny ágazatok termeléshez kötött támogatásai, az öntözési támogatások továbbvitele, illetve az átmeneti nemzeti támogatások teljes támogatási időszakra kiterjesztését – sikerült elérni a Közös Agrárpolitika 2021 utáni keretköltségvetéséről szóló vitában a múlt héten tető alá hozott kompromisszumos megállapodással. Megmarad a vissza nem térítendő beruházási támogatási lehetősége is – mondta Nagy István. Beszélt arról is, hogy kiszámíthatóbbá válik a jövőben az agrártámogatások kifizetésének ütemezése is.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke elmondta: a tájékoztatási szolgáltatás projekt során tavaly közel 160 ezer esetben végeztek elektronikus ügyintézést, közel 260 ezer esetben személyes tanácsadást, valamint mintegy 1400 csoportos tájékoztatót tartottak, kiemelten fókuszálva az aktuális szakmai és agrárpolitikai, agrárszabályozási kérdésekre, a hatályos és új jogszabályokra, illetve a támogatási intézkedésekkel kapcsolatos ismeretekre. Az elnök szerint a falugazdászok segítsége szükséges az idősödő gazdálkodók elektronikus ügyintézésben való eligazodásának támogatása terén. Kiemelte:

az idén a koronavírus-járvány okozta helyzetben a magyar gazdáknak az egységes kérelmek száz százalékát sikerült a május 15-i határidőre beadni, ezáltal időben, október közepén megkezdődhetett az előlegek kifizetése.

Ezzel szemben például Lengyelországban mindössze a kérelmek 40 százalékát sikerült határidőre benyújtaniuk a gazdáknak. Győrffy Balázs beszélt arról is, hogy már zajlik a falugazdászok felkészítése a parlament által jelenleg tárgyalt őstermelői-családi gazdaságokkal kapcsolatos adózási rendszert átalakító törvénymódosítással kapcsolatos tájékoztatási feladatokra.