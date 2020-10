A vírus miatt a gödör szélén a hazai kereskedelem

Igaz, Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, hogy 6,4 százalékos gazdasági visszaeséssel számolnak az idén, de úgy tűnik, a kereskedelem szinten tud maradni, még ha az elmúlt években tapasztalt öt-hat százalékos növekedés ezúttal elmarad. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene, vagyis az eladott árumennyiség nagyságrendje ugyanis 100 százalék körül mozog.

Ettől függetlenül a járványhelyzet kedvezőtlen vásárlási körülményeket teremt, a vevők óvatosak, és még az öt-hat százalékos növekedés mellett is 2-3000-re rúg az üzletszám-csökkenés, ami a mostani válsághelyzetben tovább romolhat.

A boltos kereskedelem a gödör szélén van, abban bízunk, hogy ott tudunk maradni. Ez a tét karácsonykor. Lesz növekedés a forgalomban, ahogy az elmúlt években is volt, és az lenne a kedvezőbb verzió, ha a tavalyi szintet tudná összehozni a kereskedelem. Ám ha súlyosbodik a jelenlegi állapot, további korlátozások lesznek, még óvatosabbak lesznek a vásárlók, akkor egy-két százalékkal a korábbi eredmények alatt lehetünk, ami már nagy problémát jelentene

– mondta az Indexnek Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

A koronavírus terjedése miatt nagy a bizonytalanság, ettől függetlenül arra számítanak, hogy akár a húsvéti bevásárlásoknál, úgy a karácsonyi időszakban is lesz felfutás, mert mindenki igyekszik ajándékot venni és finom ennivalót varázsolni az ünnepi asztalra, amiben természetesen a kereskedelmi dolgozók is bíznak. A kérdés csak az, hogy az elmúlt évekhez képest milyen mértékű lesz a kiugrás az élelmiszer- és az ajándékvásárlás terén.

További munkaerőre lesz szükség

Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke szerint a karácsonyi időszakban bonyolódik le az éves forgalom nagyjából 10-15 százaléka, és erre számítanak most is. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az ünnepek előtt nemhogy az elbocsátások miatt kell aggódni, hanem pluszmunkaerőre van szükség – igaz, ennek más oka is van.

Az az általános tendencia Magyarországon, hogy igyekeznek alacsony szinten tartani a létszámot, és úgy próbálják a forgalmat, a működést biztosítani ilyen időszakokban, hogy külső munkavállalót alkalmaznak határozott idejű munkaszerződéssel.

Mi viszont azt szeretnénk, ha ez nemcsak időszakos jellegű lenne, hanem határozatlan időre is vennének fel új embereket, már csak azért is, mert a kereskedelmi forgalom elbírná. Kevesen vannak a boltokban, a szakszervezet feladata, hogy elérje a létszám növelését. Ha összehasonlítunk egy magyar vállalatot egy hasonló nyugat-európai üzlettel, amelynek hasonló a forgalma, termékszáma, azt látjuk, hogy külföldön kétszer annyi munkavállalót foglalkoztatnak, és akkor a bérkülönbséget még nem is említettük

– mondta lapunknak Bubenkó Csaba, aki szintén kiemelte, hogy jól áll a kereskedelem, a tavalyi évhez képest nincs elmaradás.

Ugyanakkor ha mélyebbre ásunk, már vannak eltérések a kereskedelem különböző ágazataiban. A hagyományos élelmiszerüzleteknél (tehát nem online vásárlásnál) nőtt a forgalom, és ez elmondható a gyógyszertárakra, barkácsboltokra és drogériákra is, ám vannak területek (ruházati, játék-, könyvesbolt), ahol jelentős, akár 20-30 százalékos visszaesés is tapasztalható.

Ami az internetes vásárlást illeti, érzékelhető a fellendülés, igaz, nem olyan mértékben, mint az emberek gondolnák. Az online vásárlás a kétszeresére nőtt áprilisban, de így is csak nagyjából 15 százalékra emelkedett a részaránya a hagyományos vásárláshoz képest. Előtte ez az arány körülbelül tíz százalék volt.

Április után viszont visszaállt minden az eredeti kerékvágásba, igaz, karácsonykor megint a webáruház forgalomnövekedésére számítunk. Hogy milyen mértékben, az attól függ, milyen korlátozásokat vezetnek be, ezért nem is mennék bele esélylatolgatásokba. Ezek elsősorban az iparcikkeket érinthetik, a napi cikkek forgalmában nem várható különösebb korlátozás. Kormányzati szándék, hogy igyekeznek egyensúlyt találni a gazdaság működőképessége és a járványhelyzet veszélyei között

– mondta Vámos György.

Borítókép: MTI Fotós: Máthé Zoltán