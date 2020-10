Hamarosan döntenek a kormány giga támogatási csomagjáról

Kedden megjelent az Országgyűlés honlapján az otthonteremtési akcióterv bevezetése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat, amit Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtott be. A módosító indoklása szerint

Fontos, de már ismert részlet, hogy

nem kell az illetékelőnynek megfelelő illetékösszeget megfizetni akkor, ha egészségügyi ok miatt nem teljesülnek a gyermekvállalás feltételei, tehát „a kedvezményben részesülő egészségi állapota miatt hiúsult meg a gyermekvállalás.”

A módosító azt is tartalmazza, hogy a lakásvásárláshoz igénybe vett állami támogatás – a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellett más, kifutó, a gyakorlatban már igénybe nem vehető lakáscélú kedvezmények – összegével nem csökkenthető az illeték alapja, mivel hatályon kívül helyezik az erre vonatkozó rendelkezést. Így e szabályt a 2021-ben vagy azt követően kötött ügyletekben már nem lehet alkalmazni – olvasható a törvényjavaslatban.

A módosító értelmében a kormány otthonteremtési és családvédelmi programjába illeszkedően az új lakóingatlanok értékesítésére 2021. január 1-jétől ismét az 5 százalékos kedvezményes adómérték alkalmazandó a 2021. január 1-jén vagy azt követően teljesített ügyletek esetén. Az idén megvalósult értékesítések esetében alkalmazandó adómértéket az 5 százalékos kulcs 2019. december 31-ei kivezetéséhez kapcsolódó átmeneti szabály alapján kell meghatározni – tartalmazza a módosító.

A javaslat értelmében új ingatlan értékesítésére kedvezményes 5 százalékos adómérték alkalmazandó, ha

A javaslat értelmében az új lakóingatlanok értékesítésére az 5 százalékos kedvezményes adómérték átmeneti ideig, 2022. december 31-éig vonatkozik. Ugyanakkor a lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó 5 százalékos áfakulcs 2022. december 31-ei kivezetéséhez kapcsolódó átmeneti szabály rendezi, hogy mely feltételek esetén alkalmazandó a kedvezményes adómérték 2026. december 31-ig: ha az építési engedély legkésőbb 2022. december 31. napján véglegessé vált, vagy az építését ezen időpontig bejelentették az egyszerű bejelentés szabályai szerint.

Január elsejétől akár 10 millió forintos támogatást is kaphatnak a gyermekvállalás előtt álló vagy már gyermeket nevelő fiatalok új többgenerációs otthon létrehozására – jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdai sajtótájékoztatóján. Novák Katalin közölte: a családi házak tetőtér-beépítéséhez is igénybe vehető a családi otthonteremtési támogatás (csok) akár maximális összege. Egy gyermek vállalása vagy nevelése esetén 600 ezer forint, két gyermek esetében 2,6 millió, három gyermek nevelése vagy vállalása esetén 10 millió forint vehető igénybe vissza nem fizetendő támogatásként.