Ideje megrendelni a karácsonyi ajándékokat, hogy a fa alatt legyenek

Sokan az utolsó pillanatra hagyják az ajándékok beszerzését, ám nem érdemes halogatni, mert a Kínából vagy az Egyesült Államokból érkező árutartalmú levelekre (csomagokra) akár két hónapot is várni kell a csúcsidőszakban. Persze, ez a folyamat felgyorsítható, ráadásul a prémiumszolgáltatás más előnyökkel is jár.

Alighanem többekkel előfordult már, hogy külföldi webáruházból ajándékot rendelt szeretteinek, barátainak, ám az nem érkezett meg a tervezett időpontra, így ott állt üres kézzel az ünnepelt előtt, vagy éppen az utolsó pillanatban még beszerzett valami mást, és úgy adta át, hogy a valódi meglepetésre még várni kell. Éppen ezért érdemes előre informálódni a szállítási és kézbesítési idővel kapcsolatban, főleg a karácsonyt megelőző időszakban, hogy senki se kerüljön hasonlóan kellemetlen helyzetbe.

A csomagok, árutartalmú küldemények egy-két hét alatt érkeznek meg az Európai Unióból, ám az EU-n kívülről akár egy-két hónapot is rá lehet számolni a téli, kiemelt szezonban. Fontos tudni, hogy a Magyar Postának nincs ráhatása az országhatárig történő szállításra, onnantól kezeljük és kézbesítjük a küldeményeket, hogy beérkeznek hozzánk

– mondta az Indexnek Varga János, a Magyar Posta logisztikai üzemeltetési igazgatója.

Ez azt jelenti, hogy aki például Kínából vagy az Egyesült Államokból (ebből a két országból érkezik a legtöbb csomag, pontosabban árutartalmú levél) szeretne karácsonyra rendelni, annak

érdemes már most elindítani a folyamatot, hogy biztosan a fa alatt legyen az ajándék.

Pánikba ugyanakkor nem kell esni, ez a négy-nyolc hetes szállítási idő az ingyenes szolgáltatásra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a webáruházban vásárolt áru jellemzően nem regisztrált egyszerű levélként kerül be a körforgásba, nincs rajta nyomon követés, és a Magyar Posta is csak akkor szerez róla tudomást, amikor megérkezik a Nemzetközi Posta Kicserélő Központba. Prémiumszolgáltatás esetében viszont nagyjából feleannyi idő alatt megérkezik a küldemény, ráadásul végig nyomon lehet követni, ezért érdemes rászánni azt az egy-két dollárt – főleg, ha valakit sürget az idő –, így a szállítónak is kötelezettsége van a megrendelő felé, és nagyobb figyelmet fordít a megrendelésre.

Nem hobbijuk a levélgyűjtés

Onnantól számítva, hogy megérkezett a csomag Magyarországra, a Magyar Posta már néhány napon belül eljuttatja a megfelelő címre az árut.

Nem hobbink a csomagok gyűjtése, erre tárolókapacitásunk sincs, ezért ami beérkezik a logisztikai központjainkba, azt a lehető legrövidebb időn belül feldolgozzuk és továbbítjuk kézbesítésre. Ez napi ciklus, ha egyik nap fennakadás lenne, azt másnap be kell hoznunk, nincs lehetőségünk késlekedni a feldolgozással, ezért az a célunk, hogy a küldemények minél gyorsabban átfolyjanak rajtunk. Normál időszakban ez körülbelül napi százezer küldeményt jelent, míg a csúcsidőszakban, karácsony előtt, a Black Friday idején ennek a kétszeresét. Nem fér bele, hogy tároljuk őket

– mondta Varga János.

Problémás a küldemények feladása a pandémia idején Nemcsak a rendeléseknél, hanem a küldemények feladásánál is érdemes előre tájékozódni, főleg a járvány alatt. Számos országban ugyanis korlátozásokat vezettek be a légi és közúti közlekedésben, így több helyre nem is tudja eljuttatni a küldeményeket a Magyar Posta – ez a honlapján megtekinthető –, ahova pedig igen, ott sem tudja garantálni a kézbesítési határidők betartását.

A csúcsszezonra minden évben fel van készülve a Posta. A koronavírus-járvány miatt azonban kevésbé kiszámítható a csomagvolumen, mint a korábbi években. Tavasszal – a járvány első hullámában – például a határzárak, valamint a repülőjáratok és más szállítási útvonalak megszűnése miatt egyszerűen nem érkeztek meg a levelek és a csomagok időben, az Európai Unión kívülről érkező küldemények érkezése pedig teljesen kiszámíthatatlanná vált. A belföldi online rendelések ugyanakkor megugrottak a tavasszal, mert sokan, akik korábban idegenkedtek az internetes vásárlástól, kipróbálták ezt a megoldást a pandémia alatt. Jól mutatja a kereslet növekedését, hogy az első korlátozások alatt nagyjából 30 százalékkal nőtt a belföldi csomagok száma az egy évvel korábbihoz képest, vagyis

áprilisban szinte karácsonyi forgalom volt az üzemekben,

míg éves szinten is 20 százalékos emelkedést várnak. A járványnak volt azonban pozitív hatása is: kevesen jártak az utakon, így a kézbesítők könnyedén közlekedtek, az emberek pedig többnyire otthon voltak, vagyis nem kellett kétszer próbálkozni a kézbesítéssel. A járvány jelenlegi, második hullámában normális mederben zajlik az élet, nincsenek a tavaszihoz hasonló korlátozások, legalábbis egyelőre. Így azt sem tudni, hogy többen élnek-e az e-kereskedelem által nyújtott lehetőségekkel a fertőzéstől való félelem miatt, vagy sem.

Home office-ból nem lehet kiszállítani

Amíg a Magyar Postához Európán kívülről is rengeteg küldemény érezik be, addig a GLS szinte kizárólag Európában van jelen. A koronavírus nem okozott komolyabb fennakadást, igaz, néhány nap csúszás előfordult.

Mivel közúton megyünk, nincs hajózás, vasút, légi közlekedés, így különösebb gondunk sincs, egész Európán belülről kettő-öt nap alatt megérkezik a küldemény a felvételtől a kiszállításig. A karácsony előtti utolsó hét a legerősebb, de megteszünk mindent, hogy időben odaérjen minden. Probléma csak akkor lehet, ha jelentős mértékben felüti a fejét a vírus házon belül, mert home office-ból nem lehetne megoldani a szállítást, márpedig a postások, kocsivezetők, szortírozó munkások teszik ki a munkavállalóink kilencven százalékát

– mondta lapunknak Farkas Gergely, a GLS Hungary ügyvezetője.

Ennek megfelelően mindent megtesznek a munkavállalók védelme érdekében, különösen annak fényében, hogy decemberre, a karácsony előtti időszakra várják a járvány tetőzését.