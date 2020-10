Petőfi sem vonatozhatta körbe a Balatont, egyelőre mi sem számíthatunk rá

Pedzegették már 100 éve is. A korabeli sajtó több alkalommal is beszámolt a balatoni körvasút terveiről, lehetséges elkészüléséről. A Zalai Közlöny 1926 februárjában és szeptemberében is említést tett róla, sőt utóbb azt írta: „A Balaton-parti MÁV-fővonalnak Balatonszentgyörgyig való meghosszabbítása ügyében különben a Balatoni Szövetség is állást foglal, s a kormányhoz intézett feliratban kéri ezenkívül a Tördemic–balatonediricsi összekötő vonal kiépítését is, ami által a balatoni körvasút teljes lenne. A Balatoni Szövetség feliratához Zalavármegye szeptemberi közgyűlésén megszerkesztik a megye memorandumát is.”

Eltelt azóta 94 esztendő, balatoni körvasútnak pedig se híre, se hamva.

Pontosabban híre van. A Balaton Fejlesztési Tanács jelezte, hogy az egyik fő cél a Balaton vasúti körbejárhatóságának megvalósítása. A tervről Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár is beszélt az Indexnek.

Valóban vannak kezdeményezések a körbejárásra, ám a balatoni körvasúthoz még nem nagyon rendelhető időzítés

– mondta Mosóczi László, hozzátéve, hogy várják a javaslatokat, de egyelőre nincs semmi konkrétum. Az elképzelésről tudnak, és a magyar kormány érdeke is a balatoni régió és a tömegközlekedés fejlesztése.

„Ezt a célt szolgálja a balatoni kerékpárút-hálózat korszerűsítése is, amellyel biztosítjuk a Balaton elérését. Olyan közlekedési módot részesítünk előnyben, amely környezetbarát, és megőrzi az emberek egészségét is” – fogalmazott az államtitkár.

A déli parton már teljes hosszban megvalósult a felújítás, és már zajlik az északi part keleti felén is.

Az viszont továbbra is kérdéses, hogy a hiányzó résznél, Csajág és Lepsény térségében mikor lesz olyan összeköttetés, hogy vasúttal körbemehessünk a tó körül.

Válasz egyelőre nincs, vagyis ahogy Petőfi Sándor sem vonatozhatta körbe a Balatont, úgy egyelőre mi sem számíthatunk rá.

(Borítókép: MTI. Fotó: Máthé Zoltán)