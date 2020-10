Az autóipar immáron klasszikus vicce, hogy tíz éven belül jönnek a hidrogénmeghajtású járművek. Aztán eltelik tíz év, a hidrogénhajtás pedig továbbra sincs sehol. Mi is írtunk a legutóbbi ilyen nagy ígéretről és arról is, hogy mi lett belőle: a Nikola nyergesvontatója csak egy lejtőről legurítva haladt saját erejéből, vagyis meghajtásáról a gravitáció, nem pedig a beígért üzemanyagcella gondoskodott. Most azonban úgy néz ki, tényleg lesz valami a hidrogénalapú, vagyis a környezetet valóban nem szennyező meghajtással rendelkező járművekből. Ha olyan gyártók, mint a Toyota, a Hyundai, illetve a Volvo és Mercedes szövetsége ígéri, akkor már tényleg komolyan lehet venni a dolgot, annál inkább, mivel az első két márka már meg is kezdte ilyen meghajtású személyautói értékesítését. A Toyota Mirai és a Hyundai Nexo már kaphatók az amerikai kereskedőknél, és az első néhány száz autó már gazdára is talált. Áruk 60 ezer dollár körül mozog, és 500 kilométer körüli hatótávolságot várhatunk tőlük. Alkalmazásukat jelenleg elsősorban a hidrogént értékesítő töltőállomások száma korlátozza, ezért gyakorlatilag csak Kalifornia és Hawaii területén van értelme ilyet beszerezni. Más a helyzet azonban a teherautókkal, illetve nyergesvontatókkal. Ezek általában néhány, jól meghatározott főbb útvonalon közlekednek, és nagyobb hatótávolsággal is rendelkeznek, így elterjedésükhöz jóval kevesebb „hidrogénkútra” lenne szükség. Ebben látta meg a lehetőséget a fenti három gyártó.

Hyundai

Ez a márka tart a legelőbbre, az első, Xcient névre keresztelt hidrogén-üzemanyagcellás nyergesvontatókat már le is szállították egy svájci megrendelőnek, és még idén további ötven átadását tervezik. A gyár jövőre 2000 darab ilyen vontatót ígér, és 1,3 milliárd dollárt tervez hidrogénkutak építésébe fektetni. A Hyundai biztos benne, hogy ők lesznek az első vállalat, amely tömeggyártásban tudja majd szállítani a hidrogénmeghajtású teherautókat a cég képviselője, Yuval Steiman szerint. A 95 kW-os üzemanyagcella a már jelenleg is kapható, fent említett Hyundai Nexóból származik, melyhez egy 350 kW-os elektromos motor csatlakozik, a fékezés során visszanyert energiát pedig egy akkumulátor tárolja a CNET értesülései szerint. „Ha ezt elektromos meghajtással próbálnánk elérni, legalább 600 kWh méretű akkumulátorra lenne szükségünk, valamint lényegesen hosszabb töltési idővel és nagyobb súllyal kellene számolnunk” – számolt be Martin Zellinger, a fejlesztés vezetője.

A mi járművünk 10 perc alatt újratölthető

– folytatta, ami, ha így van, valóban nagy előrelépés.

Toyota

A Toyota két szövetségest is szerzett hidrogénteherautó-projektjéhez: a teherautó-gyártás terén nagy hagyományokkal rendelkező japán Hino és a valóságos amerikai legenda, a Kenworth személyében. Ha ezekhez hozzátesszük a már meglévő és a Toyota Miariban bizonyított technológiát, akkor kevés kétségünk lehet a siker felől. Az első modellek szállítását jövőre ígéri a cég.

Fordulóponthoz értünk!

– jelentette ki Andrew Lund, a cég projektfelelőse. Ez valóban így lehet, hiszen a Hinónak már most is 199 márkakereskedője van Észak Amerikában, a Kenworthöt pedig, amely 97 éve gyárt teherautókat, talán nem is kell részletesen bemutatnunk.

Volvo – Mercedes

A két elit gyártó idén áprilisban lépett szövetségre közös hidrogéncellás teherautó fejlesztésére, októberben pedig már a prototípust is bemutatták Mercedes-Benz GenH2 Truck néven. A jármű nem kevesebb mint ezer kilométeres hatótávolságot ígér, és 2023-ra kerülhet gyártásba. A vontatót két darab, egyenkét 308 lóerő folyamatos és 442 lóerő maximális teljesítmény kifejtésére képes motor hajtja, és a hidrogéntartályok itt is néhány perc alatt feltölthetők, tehát sem a hatótávolság, sem pedig a tankolással töltött idő nem különbözik lényegesen a jelenleg használt dízelmotoros nyergesvontatóktól a Motor Authority információi szerint. Különbözik viszont a zaj és a károsanyag-kibocsátás mértéke. A kerekek gördülésén kívül nem sokat hallunk, a kipufogócsőből pedig vízgőz távozik.