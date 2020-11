A Dunaferr munkavállalói a szeptemberi után az októberi fizetésüket is két részletben kapják meg – írta a munkavállalókat tájékoztató levélben Evgeny Tankhilevich, ezúttal is az ISD Dunaferr Zrt. vezető tisztségviselőjeként, s ezúttal is általános vezérigazgató-helyettesként, nem pedig cégvezetőként. Ez azt jelenti, hogy az első részlettel nettó 200 ezer forint érkezik a dolgozók bankszámlájára, ezt november 6-ig teljesítik, míg a második részletet az előző havi ütemezéséhez képest egy héttel később, november 27-ig fizetik ki – írta a Duol, a dunaújvárosi hírportál.

A levél szerint az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás szeptemberi és októberi összegét befizették. Ugyanakkor a törzsgárda-biztosítási járadék kifizetését, valamint az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás egy részét a cég a pénzügyi lehetőségeinek függvényében egy későbbi időpontban teljesíti.

A portál szerint a Dunaferr kivonul a sporttámogatás rendszeréből is, amely szintén érzékenyen érint(het)i a város sportéletét. A cég megvonta a támogatást a helyi futsalcsapattól. A hogyan továbbról egyelőre nem nyilatkozott Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke, egyúttal a DKKA ügyvezetője, egyelőre a közvélemény türelmét kérte az egyesület.