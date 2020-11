Kénye-kedve szerint válogat a munkáltató

A hazai cégek többsége a jövő évre inkább várakozással tekint, mint pesszimistán vagy optimistán – írja felmérésében a Profession.hu. A tavaszi hónapokban az álláshirdetések száma drasztikusan visszaesett, ennek hatására a legtöbb iparágban a keresleti irány erősen kínálatiba fordult. Idén jelentősen többen vannak, akik a jelenlegi helyzetben változatlanságot vizionálnak 2021-re, és bár saját helyzetüket inkább jobbnak, ám versenytársaikét rosszabbnak gondolják.

Az álláspiac dinamikájának megváltozása miatt a vállalatok többsége a toborzási idő csökkenését vizionálja a jövő évre, míg egy évvel ezelőtt még a folyamat hosszabbodását tartották inkább reálisnak.

Vannak olyan vállalatok is, melyek a munkaerőpiac átalakulásában a növekedés lehetőségét látták meg. A Profession.hu weboldalon meghirdetett pozíciókra átlagosan 40 százalékkal többen jelentkeznek most, mint tavaly – tehát most sok olyan munkavállaló elérhető, aki korábban egyáltalán nem volt az. Vagyis olyan nagy mennyiségű, minőségi jelöltekből válogathatnak a toborzók, amire rég nem volt példa.

Foglalkoztatási szolgálat: csökkent az álláskeresők száma

Az álláskeresők száma októberben 5,3 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában októberben 306 100 álláskereső szerepelt, 17 300-zal kevesebb a szeptemberben mért adatnál. Az NFSZ azt közölte, hogy szerinte már negyedik hónapja tapasztalható a csökkenés, hiszen júliusban 2,8 százalékkal, augusztusban 5,8 százalékkal, szeptemberben pedig már 6,2 százalékkal mérséklődött az álláskeresők száma az előző hónaphoz viszonyítva. A foglalkoztatási szolgálat a honlapján közölte, hogy októberben az előző év azonos időszakához képest az álláskeresők száma 27,9 százalékkal, több mint 66 700-zal nőtt.