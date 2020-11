Ötször gyakrabban hibásodnak meg a BKV buszai, mint a többi fővárosi szolgáltatóé

A BKV járműparkja nagyon elöregedett, az átlagéletkoruk 20 év felett van. A BKV külön flottát üzemeltet a meghibásodott járművek cseréjére, ami tartalék buszok üzemeltetését és készenléti sofőrök alkalmazását jelenti.

Naponta átlagosan 207 műszaki hiba lépett fel a fővárosi tömegközlekedés szervezője, a BKK járműflottájában június 1-je és augusztus 3-a közt – írja a G7 a Közlekedő Tömeg Egyesület által a BKK-tól kikért adatokra hivatkozva.

Mivel mintegy 2,5 ezer jármű közlekedik a fővárosban, ez azt jelenti, hogy egy átlagos nyári napon minden tizenkettedik jármű lerobban rövidebb-hosszabb időre – beleértve ebbe a villamosokat, a trolikat és a buszokat is. A hibák elhárítása átlagosan 64 percet vett igénybe.

A buszokból naponta átlagosan 145 romlott el. Ez akkora mennyiség, hogy 2-3 tucat járművet kell folyamatosan csak azért a flottában tartani, hogy a lerobbanó buszokat a csere járművekkel ki lehessen váltani. Emiatt a sofőröket is készenlétben tartja a BKV, ami szintén költség, és a műszaki hibák esetén gyakran üresen kell jönni-menni a pótlóknak, amely szintén pénzbe kerül a fővárosnak. Így az összesített buszköltségek jelentős részét a hibák elhárítása viszi el.

A megközelítőleg 1600 fővárosi és agglomerációs busz közül ma már csak körülbelül ezer tartozik a BKV-hoz, 450-et a VT-Arriva, mintegy 200-at pedig a Volánbusz működtet. A VT-Arriva, illetve a Volánbusz flottája is kezd korosodni, lassan ezek cseréjét is el kellene kezdeni, de messze a BKV flottája a legidősebb. Így nem meglepő módon az egy buszra jutó hiba a BKV-nál a legmagasabb. Az életkor mellett azonban másnak is hatása kell, hogy legyen a hibákra, hiszen a BKV buszok több mint ötször gyakrabban hibásodnak meg, mint a külsős üzemeltetők által használt járművek. A BKV flottája a sok kis darabszámú beszerzés miatt nagyon vegyes, a G7 által ismertetett adatok alapján pedig nagy különbség van az egyes típusok meghibásodási gyakoriságában.

Amúgy természetesen nem újdonság, hogy a BKV-nál nagyon komoly problémák vannak, a cég éves jelentéseiben kendőzetlenül le szokta írni, mennyire kritikus a helyzet – közölte a portál.

A fejlesztésekhez pedig pénz kellene, ami nincs. Az e-jegyrendszer miatti veszteség és az alulfinanszírozottság miatt 4,7 millárd forint volt BKK vesztesége 2019-ben. A BKV szintén veszteséges volt, ott 3,8 milliárd volt a hiány. A helyzetet tovább nehezíti a koronavírus járvány és a kormány és a főváros szembenállása.

(Borítókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán)