Bizakodóak a befektetők New Yorkban

Jelentős erősödéssel zártak kedden a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói az amerikai elnökválasztás napján:

a 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 2,06 százalékkal 27 479,44 pontra emelkedett;

az S&P 500-as mutatója 1,78 százalékkal erősödött és 3 369,16 ponton zárt;

a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,85 százalékkal 11 160,57 pontra nőtt.

Az „szinte” teljesen mindegy, hogy mi lesz a választás eredménye: ha elmarad a jogászkodás, és viszonylag hamar eldől, hogy ki lesz az elnök, akkor nem lesz bizonytalanság a piacokon, aminek örülhetnek a befektetők. Ellenkező esetben maradnak a kételyek, amiket általában lekövetnek a világ vezető tőzsdeindexei is.

Mi lesz most?

Az Index Pénz beszél című blogján pár napja Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője cikkében annak járt utána, hogyan reagáltak a tengerentúli részvénypiacok a korábbi elnökválasztások utáni két hónapban. A számok azt mutatják, hogy

esetén 2,86 százalékkal emelkedett az S&P 500 index a választási év utolsó két hónapjában, míg demokrata győzelem esetén 2,35 százalékkal nőtt,

mind a kettő azonban magasabb az átlagos év végi emelkedésnél. A legutóbbi választáskor, amikor Trump nyert, jelentős mozgásokat láthattunk a részvénypiacokon és a dollár piacán is: a részvénypiacon 3,5 százalékos csökkenés volt, de gyengült a dollár is, azonban a mozgások nagy része még a piacnyitás előtt megtörtént, a választást követő két hónapban pedig 5,3 százalékot emelkedett az S&P 500. A mostani választáson akárki is nyer, jelentős mozgások várhatóak – vélekedett az elemző.

Török Lajos azt is megvizsgálta, mi várható a két aspiráns esetleges győzelme esetén.

Mi lesz, ha Trump győz?

Trump duplázása esetén az olajpari cégek, különösen a rétegrepesztéssel foglalkozó vállalatok részvényei jelentősen emelkedhetnek, hiszen Biden kevés kézzelfogható ígérete közül az egyik, hogy betilthatja az olaj és földgáz ilyen típusú kitermelését. Az egészségbiztosítók is emelkedhetnek egy esetleges republikánus győzelem esetén. A pénzügyi szektornak is inkább a változatlanság kedvezne, ráadásul Trump kiszámíthatatlansága jót tehet a pénz- és tőkepiaci kereskedésből származó bevételeknek – írta az elemző.

Mi lesz, ha Biden győz?

Biden győzelme esetén jelentősen megugorhatnak az állami infrastruktúra és különösen a zöldenergia területén megvalósuló beruházások. Az emelkedő infrastruktúra-beruházások várhatóan jelentős keresletet generálhatnak az ipari gépek iránt. Azonban az általános társaságiadó-emelés, melyet korábban Trump csökkentett, Török Lajos szerint az egész részvénypiacot negatívan érintheti, így Biden hiába kiszámíthatóbb és centristább, mint Trump, közel sem egyértelmű, hogy a részvénypiacok emelkednének megválasztása esetén.