A miniszterelnök által bejelentett éjfél és reggel öt közötti kijárási korlátozás egyúttal az éjjel-nappali boltok, trafikok bezárását is magával hozhatja, és a benzinkutak forgalmát is megcsappanthatja – írta a Blokkk.com. A korlátozás alól ugyanis kivételt csak a munkavégzés, a munkába járás, vagy a munkából hazajutás, vagy az egészség védelme érdekében az otthonunk elhagyása jelent az új, kedd éjjel hatályba lépett szabályozás szerint. A korlátozás miatt elmaradó vásárlók jelentette forgalomkiesés azzal járhat, hogy ezeknek a boltoknak nem éri meg nyitva tartani ebben az időszakban még akkor sem, ha maga a vállalkozó boltos állt a pultnál.

A portál összesítése szerint nemcsak a kis élelmiszerboltokat érinti majd negatívan a változás, hanem a MANNA, Roni és hasonló kiskereskedelmi egységeket, illetve a benzinkutakon működő kereskedelmi láncok egységeit mellett az éjszaka is nyitva tartó virág és ajándékboltokat is. Nem lehet majd átvenni az éjjel-nappal nyitva tartó benzinkutakon a webshopokból érkező csomagokat sem az ismert csomagátvételi pontokon, hiába a 24 órás csomagautomata is. Ugyanakkor a rendelet munkavégzés címen engedi ezek feltöltését a futárszolgálatok és a webshopok dolgozói számára, de a vásárló csak hajnal öt után mehet el a megrendelt portékájáért. A portál szerint éjszaka csak munkába menet és munkából jövet címmel ugorhatunk be tankolni is.

A portál megjegyezi, hogy mivel a rendelet nem szól a rendelet a veszélyelhárításról, ezért feltételezhető, hogy azok a szolgáltatók működhetnek, ahol munkavégzésről van szó, például éjjel is kihívható egy víz-, villanyszerelő, vagy éppen zárszerelő, ha éjfél előtt egy perccel beletörik a kulcs a zárba.

Az ügyeletes gyógyszertár egyértelműen a kivételek közé tartozik, oda nyilván változatlanul lehet menni továbbra is.

A boltoktól eltérően más a helyzet a nagykereskedelemben: itt az értékesítés is, a vásárlás is munkavégzés, hiszen a boltosok, vendéglősök, szolgáltatók járnak oda. Tehát annak nincs akadálya, hogy a boltos hajnali öt óra előtt felkerekedjen árut beszerezni.

Mindez tovább mérsékelheti a kereskedők és szolgáltatók bevételeit. Márpedig az előbbieké egyébként is megcsappanóban van: a portál szerint augusztus óta folyamatosan csökken a boltokban hagyott összeg. A KSH adatai szerint a szeptemberi és az októberi vásárlási kedv sem érte el a tavalyi szintet, 2-3 százalékkal maradt el a korábbiakhoz képest.

A KSH heti monitora szerint a korábbiakhoz hasonlóan egyértelműen drasztikus visszaesést

mutat az iparcikkes körben, hiszen 8,8 százaléktól 17,5 százalékig terjed a visszaesés skálája.

A ruházati piacon az első 8 hónapban már 25 százalékos a visszaesés, hasonló a könyvpiacé is. Az online kasszaadatok alapján arra a megállapításra jutott a portál, hogy 30 százalékkal esett vissza a műszaki cikkek forgalma.

A portál szerint a Black Friday és a hagyományos karácsonyi forgalom csak mérsékelten javíthat az ágazat helyzetén, a további esetleges járványvédelmi szigorítások függvényében.

