Dollár százmilliókat emésztettek fel Trump és Biden közösségi médiás kampányai

A New York állambeli Syracuse Egyetem kategorizálva összegyűjtötte Donald Trump és Joe Biden közösségi médiás költéseit június 1-től kezdve mostanáig. Az Illuminating 2020 projektben persze nem csak a különböző felületeken elköltött pénzt lehet követni. Azt is, hogy mekkora várható elérést produkált az összeg, támadó vagy szimplán figyelemfelkeltő üzeneteket próbáltak eljuttatni a kampánycsapatok, milyen tematikájú hirdetéseket jelentettek meg, s hogy milyen korú és nemű célcsoportra „lőttek”. Az összesítésben 63 különböző felület adatait rögzítették, Trump és Biden illetve alelnökük és alelnök-jelöltjük hivatalos oldalától kezdve a Wired-ön, Buzzfeeden elhelyezett hirdetéseken át az egyes államok kampányoldaliig.

A teljes palettát tekintve a regnáló elnök áll jobban:

Trump 116,3 millió dollárt szórt el Facebookon és Instagramon, míg Bidenék csaknem pontosan 20 millió dollárral vannak lemaradva.

Természetesen mindketten a saját hivatalos Fb- és Insta-oldalukon költöttek a legtöbbet, de amíg Biden a teljes közösségi keretének a 88 százalékát, Trump „csak” a 65 százalékát szórta el itt. Mike Pence alelnök 11,2 milliója és Biden alelnök-jelöltje, Kamala Harris 5,2 milliója között szintén komoly a szakadék, ahogy az is tisztán látható, hogy Trumpék sokkal nagyobb összeget tudtak fordítani az egyes csatornáikra. A 63-as lista első húsz helyezettje közé csak Biden és Kamala Harris illetve Barack Obama hivatalos oldala tudott beférkőzni, a többi platform Trumpéké.

A republikánusok sokkal jobban megosztották a közösségi médiás költéseiket államokra és társadalmi csoportokra bontva, így például a Women for Trumpra majdnem 2 millió dollárt, a Black Voices for Trumpra 1,2 milliót, a Trump for Floridára 1,1 milliót vagy az Evangelicals for Trumpra 730 ezret szántak. A demokraták pedig inkább személyes vonzerőt próbálták szavazatra váltani, Bidenre, Harrisre, Barack és Michelle Obamára koncentrálták a költéseiket.

Trump volt a támadóbb

A saját csatornákat nézve Biden kevésbé biztatott szavazásra Trumphoz képest (42 millió vs. 61 millió dollár), és a támadó típusú üzenetek is inkább meghagyta ellenfelének (19,3 vs. 33,5 millió).

A tematikus üzenetek költései így festettek Biden és Trump harcában (dollár): Biden Trump szociális és kulturális szféra 3,7 millió 430 ezer gazdasági szféra 3 millió 3,9 millió külügyek 2,4 millió 1,6 millió koronavírus 2 millió 2,1 millió egészség 814 ezer 991 ezer hadügyi szféra 726 ezer 23 ezer szociális programok 566 ezer 731 ezer környezet 317 ezer 14 ezer kormányzati ügyek 181 ezer 6,9 millió oktatás 164 ezer 46 ezer biztonsági ügyek 157 ezer 0 bevándorlás 0 1,8 millió

Érdekesség, hogy Barack Obama Facebook- és Insta-keretének döntő hányadát a biztonsággal kapcsolatos posztokra költötte, míg Kamala Harris a kormányzással és szociális-kulturális ügyekkel kapcsolatos bejegyzéseket emelte ki (kerete közel felét koncentrálta ide). A demokraták oldalán Mike Pence a külügyi tematikára összpontosított, míg Trump kampányfőnöke Brad Parscale inkább a kormányzati ügyekre és a biztonságra helyezte a hangsúlyt a külügyek mellett.

A kimutatás nem tartogat meglepetést, ha azt nézzük, a vetélytársak milyen megoszlásban adtak közre barátságos és ellenséges hangvételű posztokat.

Trump 24,9 millió dollárt szórt el olyan posztokra, melyekben ekézni kellett a másik oldalt, 50,8 millió jutott a kedvesebb hangvételre. Biden 4 milliót tartogatott Trumpot és a republikánusokat támadó bejegyzésekre és 81 milliót békés üzenetekre.

Biden 50 milliós értékben emelte ki nők számára a posztjait, a férfiakra 34 milliót szánt, sokkal jobban megosztotta a nemek szerinti büdzsét: nála 39-36 arányban a férfiak kaptak nagyobb figyelmet. Érdekesség még az életkori specifikáció: Biden a 35-44 közötti korosztályt akarta a legerőteljesebben megszólítani (18,7 millió), a 25-34 közöttiek (17,5 millió), és a 65+-osok (14,6 millió) fértek még fel a dobogóra. Trump a nyugdíj előtt állókat és a nyugdíjasokat próbálta nagy erővel elérni: az 55-64 éves korosztályt célzó posztokra 16,3 milliót, a 65 év felettiek esetében 15,7 milliót szórt el, míg a 45-54 évesekre 14,6 millió jutott.

Leginkább Floridára lőttek

Végül lássuk a legnagyobb költéseket államonként. Biden a floridaiaknak szánt bejegyzésekre 13,3 millió dollárt tartogatott, az ezüstérem Pennsylvaniáé 11,5 millióval, a bronz Michigané (6,9 millió). A demokraták részéről Michelle és Barack Obama is ugyanezekre az államokra összpontosított, míg Kamala Harris Kaliforniára (755 ezer), ahol Biden az előrejelzések szerint tarolni fog. Trump ugyancsak a floridai bejegyzéseit emelte ki legnagyobb összeggel (10,8 millió), Pennsylvaniában 6 millió dollárt költött, Észak-Karolinában pedig 5,4 milliót. Mike Pence alelnök 1,1 milliót áldozott Floridára, 960 ezret Texasra és 690 ezret Kaliforniára, míg Brad Parscale kampányguru Texasban (84,5 ezer), Floridában (73,5 ezer) és Kaliforniában nyomult (45,5 ezer).