Az MSZP megszavazza az otthonteremtési támogatást, bár nem ért vele egyet

Ha családtámogatási rendszer olyan stabil és kiszámítható lenne, mint az, hogy milyen klisék mentén zajlott le a legutóbbi módosítás vitája, szakmányban születnének Magyarországon a gyerekek. A kormánypártok szerint jelentős, az ellenzék szerint kevés, az MSZP pedig megszavazza, bár szerintük ez amúgy nem egy jó koncepció.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter expozéjában összefoglalta az újabb kedvezmények és módosítások főbb elemeit, jelesül az új építésű lakások áfája 27-ről 5 százalékra csökken, a csokkal lakást vásárlóknak pedig nem kell lakásvásárlási illetéket fizetni. Akik csokkal vásárolnak lakást, visszakérhetik az áfát – hogy azt ne az építtető nyelje le –, ám ezt kormányrendeletben szabályozzák majd.

Az áfacsökkentés a 2021. január 1. után kiállított számlákra vonatkozik, 2022 végéig lehet alkalmazni, a folyamatban lévő ügyek esetében pedig 2026-ban jár le a határidő.

Az illeték esetében egyszerű lesz a helyzet, a csokosok nem kapnak határozatot a NAV-tól a fizetési kötelezettségről. Novák megemlítette még a lakásfelújításokhoz kapcsolódó kedvezményt: a felújítás költségének felét, legfeljebb 3 millió forintot tudnak ezen a címen igényelni a gyerekes családok.

Novák szerint Magyarország eddigi legnagyobb otthonteremtési programját készül megvalósítani, mindenkinek szeretnék megadni, hogy saját tulajdonú otthonban élhessen. Az elmúlt öt évben mintegy 1000 milliárd forinttal támogatták a családok otthonteremtését, ennek közel felét a vissza nem fizetendő csok tette ki.

A csokot eddig 154 ezer család vette igénybe, összesen pedig több mint 1,7 millió gyerekes család van, vagyis feladat ezek szerint még akad azért.

A DK nem tudta nem kijátszani az Orbán–Tiborcz–Mészáros-kártyát: Varga Zoltán arról beszélt, hogy a kormányváltással annak idején valóban családbarát fordulat következett be, és név szerint ismerik azokat a családokat, amelyeknek kedveznek. Valójában a nagy vesztesei a kormányzásnak azok, akik valódi otthonteremtést szeretnének elérni.

A Jobbik szerint nem megfelelő a családtámogatás elosztása, Z. Kárpát Dániel úgy véli, bérlakásépítési programra lenne szükség, és arra, hogy a gyermeknevelési cikkek áfáját csökkentsék. Ez visszautal a Jobbik korábbi kedvenc módosító javaslatára: ez a pelenka és a babakocsi áfájának mérséklése. Eddig nem sikerült ezt átverni a rendszeren. A bérlakásprogramot kérte számon a Párbeszéd színeiben Tordai Bence is, a rászorulók támogatásának hiányával együtt. Utóbbit az MSZP is hiányolta, és senki nem segített Gurmai Zitának, aki nem találta meg a kitételt, amely szerint egy gyerekkel is lehet kérni a felújítások után járó támogatást.

Ha ezt kihagyták, az kész átverés – mondta.

Az LMP szerint az alapvető élelmiszerek áfáját kellene csökkenteni, a KDNP szerint viszont egyszerűen nem állnak helyt az ellenzéki kifogások. A független, korábban jobbikos Varga-Damm Andrea bár meg fogja szavazni az előterjesztést, azt mondja, elképzelhető, hogy „a magyar társadalomban nincsen nemzetmegtartó erő lélekből, magától”. Hasonlóan mély igazságot fogalmazott meg Zsigó Róbert családokért felelős parlamenti államtitkár, aki azt mondta: a magyar családok ügye nem lehet pártpolitikai kérdés, az otthonteremtési intézkedéseket nemzeti alapon kell megítélni.