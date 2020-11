Kevesebb adót tud beszedni Budapest önkormányzata, és a kormány adóiból áramló források is csökkentek – mondja Kiss Ambrus.

Terézvárosban közlekedési káoszt okozott az ingyenes parkolás tavasszal, a koronavírus első hulláma alatt, ráadásul nagyjából 400 millió forinttal (havonta több mint 130 millióval) kevesebb bevételt is jelentett – tudta meg az Index az önkormányzattól.

A VI. kerület vezetése már akkor sem támogatta a döntést, a kerületi lakosok szintén kérték az intézkedés megszüntetését.

Az önkormányzatnak tavaly novemberben és decemberben összesen több mint 248 millió forint nettó bevétele származott a várakozási díjakból és az első szándékkal befizetett pótdíjakból, és ilyen nagyságrendű bevétellel kalkuláltak most is,

így meglehetősen érzékenyen érinti Terézvárost az ingyenes parkolás ismételt bevezetése.

Bár egyelőre nincs szükség elbocsátásokra, megszorítások mindenképpen kellenek, mivel úgy számolnak, az év végéig fennmarad a jelenlegi vírushelyzet. A terézvárosi parkolóőrök ideiglenesen – akárcsak az első hullám idején – ezúttal is karbantartási, archiválási, irattározási munkákat végeznek.

Éves szinten 600 millió mínusz csak a parkolás miatt

A VIII. kerületben most nagyságrendileg 150–200 millió forintnyi parkolási bevételről lesznek kénytelenek lemondani. Ehhez hozzáadva, hogy tavasszal három és fél hónapig szintén nem voltak parkolási bevételeik, így a kiesés éves szinten elérheti akár a 600 millió forintot is – értesült az Index az önkormányzat sajtóosztályától.

A józsefvárosi önkormányzat közel 24 milliárd forintból gazdálkodik évente, így csak a parkolási díjakból kieső bevételeik éves szinten körülbelül a költségvetésük 2,5 százalékát érintik.

Buda is szenved

Annyi lesz a kiesés, amennyit nem fizetnek be

– reagált Óbuda-Békásmegyer önkormányzata az Index megkeresésére. A III. kerületieknek nincsenek becsléseik, de arra számítanak, mint a vírus első hulláma alatt. Szerintük az ingyenes parkolás elrendelése egyértelműen kellemetlenséget okoz majd a budapesti kerületeknek.

Havi szinten nagyságrendileg 100 millió forinttól esik el az ingyenes parkolás miatt a II. kerület – ez az idén összesen megközelítőleg 550 millió forintnyi bevételmínuszt jelent a kerületnek.

Milliárdos nagyságrend

Az ötödik kerületi önkormányzat megkeresésünkre nem szeretett volna becslésekbe bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy a most meghirdetett veszélyhelyzet mekkora veszteséget okoz majd a büdzsének. Ehhez tudni kellene, hogy meddig marad fenn ez az állapot.

Azt viszont megtudtuk tőlük, hogy a tavasszal elrendelt, egész pontosan március 11-től június 18-ig tartó veszélyhelyzet, és az azzal járó ingyenes parkolás hatalmas összeget, közel egymilliárd forintot vett ki a kerület költségvetéséből. A Belvárosban csupán egy kis területen szednek 350 forintos parkolódíjat, a legtöbb utcában 525 forintot kell kifizetni egy órányi parkolásért.

A munkaerőt így is meg kell fizetni

A VII. kerületben havonta 125 millió forintra tehető az az összeg, ami most az ingyenes parkolás miatt nem folyik be az erzsébetvárosi kasszába. Az önkormányzatnál megjegyezték, hogy a parkolásból származó bevételekből fizetik a parkolóőröket, a munkaerőt pedig az ingyenes parkolás időszakában is fizetni kell. A kerület évi 30–32 milliárd forintból gazdálkodik, a jövő évi büdzsét még nem tervezték meg.

Kerestük Baranyi Krisztinát, a IX. kerület polgármesterét is, ám a ferencvárosi önkormányzat nem kívánt válaszolni az Index megkeresésére.

