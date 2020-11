Gianni az éttermi maszkviselés pártján

Nem okozhat különösebb problémát az új szabályok betartatása az éttermekben. Alighanem már mindenki tudja, hallott róla, hogy a vendéglátó- és szórakozóhelyeken is kötelező a maszkhasználat hétfőtől, és nemcsak az ott dolgozóknak, hanem a vendégeknek is. Ez azt jelenti, hogy aki betér például egy étterembe, annak rendeltetésszerűen viselnie kell a maszkot – vagyis az orrot és szájat is el kell takarni vele – egészen addig, amíg le nem ül az asztalához. Ha pedig feláll onnan, és igénybe veszi a mellékhelyiséget, újra visszaveszi. Tehát távolról sem arról van szó, hogy minden egyes falatnál vagy kortynál le kéne venni, majd visszahelyezni.

Egyszerű előírás, pláne, ha figyelembe vesszük, mennyire hétköznapivá vált, és az életünk része lett a maszkviselés – boltokban, buszon, metrón, villamoson, és így tovább.

Könnyedén betartható ez az óvintézkedés, abszolút elfogadható, nem jelenthet különösebb nehézséget. Tiszteletben kell tartani, hogy jelenleg a koronavírus diktál, ezek a szabályok mindenkire vonatkoznak, mi pedig segítünk betartatni

– mondta az Indexnek Gianni Annoni, a Pomo D'oro étterem tulajdonosa. Hozzátette, alkalmazkodtak a mostani helyzethez, már korábban nagyobb távolságra tették egymástól asztalokat, közéjük pedig plexit raktak. Szerinte biztosan kell némi idő, hogy mindenki megszokja az új rendszert, és nyilván lesz olyan, akinek eleinte kilóg az orra, vagy otthon hagyja a maszkot, de van rá megoldás. „Maszkot tudunk adni, van nálunk, aki pedig elfelejti viselni, azt szépen megkérjük, hogy vegye fel. Hiszem, hogy mindenki intelligensen áll az új szabályzathoz, így megmarad a vendégek biztonságérzete is” – fogalmazott portálunknak Gianni Annoni.

Csak ne legyen úgy, mint Olaszországban

Az olasz gasztronómiai szakértő hozzátette, szenvedéllyel, szeretettel végzik a munkát immár 18 éve, és amíg bírják erővel, így is marad. Alapvetően a magyar vendégeket célozták meg az étellel, a hangulattal, a vendéglátással, és ez az elmúlt években sem változott, amikor a turizmus egyre nagyobb méreteket öltött a fővárosban. Éppen ezért hiába volt némi visszaesés a járvány miatt, az étterem nyitva van, jól működik.

Együtt tudunk élni a jelenlegi korlátozásokkal, és örülünk, hogy a mostani helyzetben legalább ilyen mértékben megmarad a szabadság, és el lehet költeni egy kellemes vacsorát, miközben Olaszországban délután hat óra után bezár minden, és nem lehet kimenni az utcára sem

– tette hozzá Gianni Annoni.

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke is hasonló állásponton van. Betartható a szabály, főleg annak tudatában, hogy a vendéglátóhelyek megtagadják attól a vendégtől a kiszolgálást, aki a figyelmeztetés ellenére sem veszi fel a maszkot, és felszólítják a helyiség elhagyására. Ez a vendéglátóegységek érdeke is, mert a rendőrség ellenőrzi a rendelet betartását, és figyelmeztetésen kívül pénzbírságot is kiszabhat, sőt adott esetben be is zárathatja a helyet.

Elképzelhető, hogy lesz egy-két kivétel, de aki étterembe megy, tudomásul veszi az új szabályt, nem ellenkezik, nem problémázik miatta. Ha ez az ára, hogy nyitva maradhassanak a vendéglátóhelyek, akkor rendben van, el kell fogadni

– mondta lapunknak Flesch Tamás. Szerinte ez még mindig jobb, mint ha újra be kéne zárni a helyeket. Úgy véli, lehet, hogy ez kicsit visszaveti a forgalmat, de teljes mértékben elfogadható és működőképes a rendelet. „Az már más kérdés, mennyire betartható egy zenés-táncos helyen. Ott kevésbé tartom valószerűnek a működését” – mondta az MSZÉSZ elnöke.

(Borítókép: MTI/AP / Luca Bruno)